У Меджлісі прокоментували інцидент на Чонгарі за участю ЗСУ

Глава Меджлісу Рефат Чубаров стверджує, що конфлікт спровокували військові, які зайняли базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана

Інцидент між українськими військовослужбовцями і членами кримськотатарської громадської організації Аскер, що стався в ніч з 12 на 13 лютого 2017 року на Чонгарі, був спровокований бійцями Збройних Сил України. Про це в своєму Facebook заявив народний депутат від БПП, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.



За його словами, початком конфлікту послужило "невмотивоване і силове заняття" військовими облаштованої Аскером території, на якій базуються бійці кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана.



"В ході інциденту військовослужбовцями ЗС України були пошкоджені окремі споруди і майно громадської організації Аскер, робилися спроби застосування фізичної сили до членів Аскеру", - заявив Чубаров.



Він додав, що зараз на місці інциденту працюють представники Нацполіціі і СБУ. Там же знаходяться представник Меджлісу в Херсонській області Абмеджіт Сулейманов і координатор акції Громадянська блокада Криму Ленур Іслямов.

Головний редактор телеканалу ATR Осман Пашаєв заявляє, що напад на кримськотатарський батальйон здійснили бійці 34-го батальйону 57-ї бригади ЗСУ. За його словами, діями військових нібито керував майор, який перебував при цьому в нетверезому стані. Як стверджує Пашаєв, в розпорядженні ЗМІ є відео, на якому цей офіцер, який представився командиром батальйону Сергієм Шпанком, пізніше вибачається за дії військових. Запис журналіст пообіцяв оприлюднити пізніше.

Раніше сьогодні, 13 лютого 2017 року, в ОК Південь повідомили, що військові затримали і роззброїли незаконне збройне формування, яке прибуло на позиції ВСУ в Херсонській області, поблизу окупованого Криму.

Водночас деякі ЗМІ повідомляли про нібито напад військових на громадську організацію Аскер і базу кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана в Чонгарі. В ОК Південь цю інформацію спростовують.

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