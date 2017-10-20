Зайцева вживала опіати перед ДТП в Харкові - прокурор

Захист головного фігуранта резонансної справи про криваве ДТП заявив, що йому потрібно щонайменше три години ознайомлення з результатами експертизи

У крові у 20-річної Олени Зайцевої, яка була за кермом автомобіля, який вилетів на тротуар з пішоходами в центрі Харкова, експертиза виявила опіати. Про це на засіданні суду щодо обрання їй запобіжного заходу заявив прокурор Максим Блохін."Сторона звинувачення клопоче про розгляд під час судового розгляду клопотання, поданого органом досудового розслідування висновку про результати медогляду з метою виявлення алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або перебування під ліками, згідно з яким у Зайцевої встановлений факт вживання опіатів", - зазначив представник прокуратури.На початку засідання суду даних експертизи не було, вони з'явилися вже під час процесу. Адвокат Зайцевої Юлія Козар зажадала "мінімум три години" на те, що ознайомитися з результатами експертизи.В ефірі каналу NewsOne радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що експертиза на наркотики триває 1,5 дня, тому її результати стали відомі тільки зараз.Сама ж фігурантка справи зазначила, що незадовго до події проходила обстеження через головні болі, проте уточнила, що в останні дні не приймала медикаментів, які можуть впливати на координацію рухів або зір. Захист попросив додати до справи інформацію про лікування Зайцевої.На питання журналістів, що зібралися в приміщенні суду, вона не відповідає. Слідчий Ігор Волков зазначив, що Зайцевій неодноразово ставало погано під час розслідування нібито через пошкодження головного мозку, отриманого в ДТП.Також в приміщенні присутній її вітчим, який проходить у справі як свідок і власник автомобіля Lexus. Звинувачення вважає, що під час ДТП швидкість автомобіля досягала 80 км/год.

Фото: facebook.com/nikolay.krivolapoff

З 14:00 в Київському районному суді Харкова обирають запобіжний захід Зайцевій . Прокуратура вимагає не відпускати її під заставу . Зараз в засіданні перерва .



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18 жовтня близько 20:45 в центрі Харкова сталася масштабна ДТП: автомобіль Lexus нібито проїхав на червоний сигнал світлофора і врізався в Volkswagen Touareg, після чого вилетів на тротуар з десятками пішоходів. Внаслідок наїзду, за уточненими даними, загинули п'ятеро людей, в тому числі 15-річна дівчина. Ще шестеро перехожих отримали травми, двоє з них - у важкому стані.



За кермом Lexus була 20-річна дівчина Олена Зайцева, прийомна донька харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ Група-Тайфун, голови правління і гендиректора ПрАТ Укренергочормет. Вона затримана на три доби, знаходиться

в ізоляторі тимчасового утримання . Раніше це авто вже їздило на червоне світло світлофора .





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