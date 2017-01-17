Нардепи не змогли збільшити собі зарплату

За проект постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради №5573 проголосували 117 депутатів при 226 необхідних

Народні депутати не змогли підняти собі зарплату. За проект постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради №5573 проголосували 117 депутатів при 226 необхідних, передає кореспондент ЛІГА.net Проектом постанови, крім виділення коштів на обслуговування діяльності парламенту, апарат Верховної Ради і т.д. пропонувалося прив'язати депутатські зарплати до прожиткового мінімуму.Планувалося, що зарплата спікера парламенту становитиме 20 прожиткових мінімумів, першого віце-спікера - 19,2 прожиткових мінімумів, віце-спікера - 18,7, глави комітету або керівника фракції - 18, їх першого заступника - 17, глави підкомітету - 16, 5, члена комітету - 16,2.Спікер Андрій Парубій запропонував поправку до проекту постанови, за якою зарплати всім депутатам становили б 15 прожиткових мінімумів, а за рахунок коштів, що звільнилися, можна було б збільшити фонд оплати помічників і радників народних депутатів. Таку пропозицію підтримали 137 депутатів при 226 необхідних.Представляючи документ, перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник звернув увагу на те, що останній раз кошторис Верховної Ради затверджувалася в 2013 році. В умовах відсутності кошторису за розподіл коштів, в тому числі і на зарплати депутатам, відповідає регламентний комітет.

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З 1 січня 2017 року Кабмін збільшив мінімальну зарплату вдвічі - до 3200 грн.

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