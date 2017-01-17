Нардепи не змогли збільшити собі зарплату
17.01.2017 14:54
За проект постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради №5573 проголосували 117 депутатів при 226 необхідних
Народні депутати не змогли підняти собі зарплату. За проект постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради №5573 проголосували 117 депутатів при 226 необхідних, передає кореспондент ЛІГА.net.
Проектом постанови, крім виділення коштів на обслуговування діяльності парламенту, апарат Верховної Ради і т.д. пропонувалося прив'язати депутатські зарплати до прожиткового мінімуму.
Планувалося, що зарплата спікера парламенту становитиме 20 прожиткових мінімумів, першого віце-спікера - 19,2 прожиткових мінімумів, віце-спікера - 18,7, глави комітету або керівника фракції - 18, їх першого заступника - 17, глави підкомітету - 16, 5, члена комітету - 16,2.
Спікер Андрій Парубій запропонував поправку до проекту постанови, за якою зарплати всім депутатам становили б 15 прожиткових мінімумів, а за рахунок коштів, що звільнилися, можна було б збільшити фонд оплати помічників і радників народних депутатів. Таку пропозицію підтримали 137 депутатів при 226 необхідних.
Представляючи документ, перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник звернув увагу на те, що останній раз кошторис Верховної Ради затверджувалася в 2013 році. В умовах відсутності кошторису за розподіл коштів, в тому числі і на зарплати депутатам, відповідає регламентний комітет.
Проектом постанови, крім виділення коштів на обслуговування діяльності парламенту, апарат Верховної Ради і т.д. пропонувалося прив'язати депутатські зарплати до прожиткового мінімуму.
Планувалося, що зарплата спікера парламенту становитиме 20 прожиткових мінімумів, першого віце-спікера - 19,2 прожиткових мінімумів, віце-спікера - 18,7, глави комітету або керівника фракції - 18, їх першого заступника - 17, глави підкомітету - 16, 5, члена комітету - 16,2.
Спікер Андрій Парубій запропонував поправку до проекту постанови, за якою зарплати всім депутатам становили б 15 прожиткових мінімумів, а за рахунок коштів, що звільнилися, можна було б збільшити фонд оплати помічників і радників народних депутатів. Таку пропозицію підтримали 137 депутатів при 226 необхідних.
Представляючи документ, перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник звернув увагу на те, що останній раз кошторис Верховної Ради затверджувалася в 2013 році. В умовах відсутності кошторису за розподіл коштів, в тому числі і на зарплати депутатам, відповідає регламентний комітет.
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З 1 січня 2017 року Кабмін збільшив мінімальну зарплату вдвічі - до 3200 грн.
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