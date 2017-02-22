Депутати знову не прийшли на роботу: Парубій закрив засідання ВР

Результати електронної реєстрації показали, що в залі знаходиться більше 280 власників карток, хоча депутатів в залі було менше 200

Андрей Парубий





Зокрема, депутати не змогли прийняти постанову про рекомендації парламентських слухань про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні №4450. За проголосували 194 депутати при 226 необхідних.



Пропозицію повернутися до розгляду питання підтримали 193 депутата.



При цьому електронна реєстрація показувала, що в залі більше 280 карток, а депутатів було менше 200. Глава комітету з питань прав людини Григорій Немиря попросив відкласти розгляд чотирьох законопроектів з питань прав внутрішньо переміщених осіб на той день, коли в залі буде достатньо голосів.



Так як більше законопроектів на порядку денному не було, спікер Андрій Парубій закрив пленарне засідання "у зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано".



До планової перерви депутати ратифікували договір між Україною і Малайзією про взаємну правову допомогу і договір про видачу правопорушників. Ратифікували угоду з ЄС про участь України в програмі підтримки малого і середнього бізнесу COSME, прийняли закон про приєднання до протоколу про туризм до Рамкової конвенції про охорону та розвиток Карпат, затвердили рекомендації парламентських слухань щодо забезпечення прав дітей.



Сьогодні Верховна Рада відкрила шлях до підписання спікером і президентом





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Голова Верховної Ради Андрій Парубій на півгодини раніше закрив засідання, так як депутатам знову не вистачає голосів для ухвалення рішень. Про це повідомляє кореспондент LIGA.net Зокрема, депутати не змогли прийняти постанову про рекомендації парламентських слухань про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні №4450. За проголосували 194 депутати при 226 необхідних.Пропозицію повернутися до розгляду питання підтримали 193 депутата.При цьому електронна реєстрація показувала, що в залі більше 280 карток, а депутатів було менше 200. Глава комітету з питань прав людини Григорій Немиря попросив відкласти розгляд чотирьох законопроектів з питань прав внутрішньо переміщених осіб на той день, коли в залі буде достатньо голосів.Так як більше законопроектів на порядку денному не було, спікер Андрій Парубій закрив пленарне засідання "у зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано".До планової перерви депутати ратифікували договір між Україною і Малайзією про взаємну правову допомогу і договір про видачу правопорушників. Ратифікували угоду з ЄС про участь України в програмі підтримки малого і середнього бізнесу COSME, прийняли закон про приєднання до протоколу про туризм до Рамкової конвенції про охорону та розвиток Карпат, затвердили рекомендації парламентських слухань щодо забезпечення прав дітей.Сьогодні Верховна Рада відкрила шлях до підписання спікером і президентом закону про амністію в 2016 році N4255, який, зокрема, передбачає амністію учасників АТО.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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