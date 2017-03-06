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США закликали Україну створити антикорупційний суд

06.03.2017 12:55
У Держдепі США заявили, що дії українського громадянського суспільства, яке бореться за прозорість резонансних судових процесів, "надихають"
США закликали Україну створити антикорупційний суд
На фоні затягування процесу по справі відстороненого від обов'язків глави ДФС Романа Насірова  прес-служба американського посольства заявила про те, що необхідність створення антикорупційних судів в Україні стає "очевидною". Про це дипломати США написали в Twitter  відомства, поставивши в тег посилання на Національне антикорупційне бюро.

"Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає все більш актуальною", - заявили в американському посольстві.

При цьому, на думку дипломатів зовнішньополітичного відомства США, дії українського громадянського суспільства, яке закликає до ефективного і прозорого правосуддя щодо керівництва ДФС і інших антикорупційних процесів, "надихають".

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1 лютого Верховна Рада  зареєструвала  законопроект про створення антикорупційного суду. Проектом закону пропонується створити Вищий антикорупційний суд з 70 суддів, якому підслідні всі справи НАБУ і САП. Глава бюро Артем Ситник заявив, що антикорупційний суд можна створити до кінця 2017 року.

24 лютого посол Італії в Україні Давиде Ла Чечілія  заявив, що Італія підтримує створення в Україні антикорупційного суду.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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