США закликали Україну створити антикорупційний суд
06.03.2017 12:55
У Держдепі США заявили, що дії українського громадянського суспільства, яке бореться за прозорість резонансних судових процесів, "надихають"
На фоні затягування процесу по справі відстороненого від обов'язків глави ДФС Романа Насірова прес-служба американського посольства заявила про те, що необхідність створення антикорупційних судів в Україні стає "очевидною". Про це дипломати США написали в Twitter відомства, поставивши в тег посилання на Національне антикорупційне бюро.
"Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає все більш актуальною", - заявили в американському посольстві.
При цьому, на думку дипломатів зовнішньополітичного відомства США, дії українського громадянського суспільства, яке закликає до ефективного і прозорого правосуддя щодо керівництва ДФС і інших антикорупційних процесів, "надихають".
24 лютого посол Італії в Україні Давиде Ла Чечілія заявив, що Італія підтримує створення в Україні антикорупційного суду.
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"Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає все більш актуальною", - заявили в американському посольстві.
При цьому, на думку дипломатів зовнішньополітичного відомства США, дії українського громадянського суспільства, яке закликає до ефективного і прозорого правосуддя щодо керівництва ДФС і інших антикорупційних процесів, "надихають".
Читайте також: Глава Верховного суду висловився проти антикорупційних судів1 лютого Верховна Рада зареєструвала законопроект про створення антикорупційного суду. Проектом закону пропонується створити Вищий антикорупційний суд з 70 суддів, якому підслідні всі справи НАБУ і САП. Глава бюро Артем Ситник заявив, що антикорупційний суд можна створити до кінця 2017 року.
24 лютого посол Італії в Україні Давиде Ла Чечілія заявив, що Італія підтримує створення в Україні антикорупційного суду.
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