Порошенко відповів Земану: ПАРЄ не для закликів торгувати землями

Президент відкинув твердження чеського лідера про анексію Криму Росією як про "доконаний факт"

"Ця трибуна була створена для захисту наших основ, наших цінностей, наших принципів і, найголовніше, для їх захисту в разі потреби. Така необхідність наступила сьогодні", - додав він.



Президент зазначив, що запорукою успіху України та Європи залишаться "збереження й зміцнення нашої єдності, солідарності та стійкості".



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"Тільки на основі поваги суверенітету і територіальної цілісності України ми можемо досягти миру і стабільності в Європі", - заявив Порошенко.



Глава держави підкреслив, що Україна прагне до миру для себе і Європи. "І це не просто слова. Україна не раз показувала свою готовність до мирного врегулювання ситуації, штучно створеної Росією", - резюмував Порошенко.







У вівторок, 10 жовтня, виступаючи на сесії ПАРЄ, Земан заявив , що вважає силове захоплення Росією Криму "завершеною справою" і запропонував "вирішити питання" за допомогою виплат компенсацій Україні. Міністр закордонних справ

Президент Петро Порошенко розкритикував пропозицію чеського колеги Мілоша Земана визнати окупацію Криму Росією в обмін на виплату компенсації Україні, зазначивши, що трибуна Парламентської асамблеї Ради Європи - не для закликів торгувати територіями. Про це глава держави заявив, виступаючи на пленарному засіданні ПАРЄ в Страсбурзі."Я рішуче відкидаю твердження тих, хто говорить про Крим як про "доконаний факт", fait accompli. Ця трибуна була створена не для закликів про умиротворення, як і не для закликів торгувати територіями за гроші, нафту або газ. Цього не станеться ніколи", - сказав Порошенко.

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