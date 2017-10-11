Порошенко відповів Земану: ПАРЄ не для закликів торгувати землями
11.10.2017 14:22
Президент відкинув твердження чеського лідера про анексію Криму Росією як про "доконаний факт"
Петро Порошенко
Президент Петро Порошенко розкритикував пропозицію чеського колеги Мілоша Земана визнати окупацію Криму Росією в обмін на виплату компенсації Україні, зазначивши, що трибуна Парламентської асамблеї Ради Європи - не для закликів торгувати територіями. Про це глава держави заявив, виступаючи на пленарному засіданні ПАРЄ в Страсбурзі.
"Я рішуче відкидаю твердження тих, хто говорить про Крим як про "доконаний факт", fait accompli. Ця трибуна була створена не для закликів про умиротворення, як і не для закликів торгувати територіями за гроші, нафту або газ. Цього не станеться ніколи", - сказав Порошенко.
"Ця трибуна була створена для захисту наших основ, наших цінностей, наших принципів і, найголовніше, для їх захисту в разі потреби. Така необхідність наступила сьогодні", - додав він.
Президент зазначив, що запорукою успіху України та Європи залишаться "збереження й зміцнення нашої єдності, солідарності та стійкості".
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"Тільки на основі поваги суверенітету і територіальної цілісності України ми можемо досягти миру і стабільності в Європі", - заявив Порошенко.
Глава держави підкреслив, що Україна прагне до миру для себе і Європи. "І це не просто слова. Україна не раз показувала свою готовність до мирного врегулювання ситуації, штучно створеної Росією", - резюмував Порошенко.
У вівторок, 10 жовтня, виступаючи на сесії ПАРЄ, Земан заявив, що вважає силове захоплення Росією Криму "завершеною справою" і запропонував "вирішити питання" за допомогою виплат компенсацій Україні.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав цю заяву президента Чехії "театром", в якому сам Земан є "актором".
Прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що слова Земана в ПАРЄ йдуть врозріз із зовнішньою політикою країни. А в чеському МЗС запевнили, що позиція Праги щодо мінських угод і санкцій проти Росії залишається незмінною.
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"Я рішуче відкидаю твердження тих, хто говорить про Крим як про "доконаний факт", fait accompli. Ця трибуна була створена не для закликів про умиротворення, як і не для закликів торгувати територіями за гроші, нафту або газ. Цього не станеться ніколи", - сказав Порошенко.
"Ця трибуна була створена для захисту наших основ, наших цінностей, наших принципів і, найголовніше, для їх захисту в разі потреби. Така необхідність наступила сьогодні", - додав він.
Президент зазначив, що запорукою успіху України та Європи залишаться "збереження й зміцнення нашої єдності, солідарності та стійкості".
Читайте також: Тема дня. Так що не так з Земаном
"Тільки на основі поваги суверенітету і територіальної цілісності України ми можемо досягти миру і стабільності в Європі", - заявив Порошенко.
Глава держави підкреслив, що Україна прагне до миру для себе і Європи. "І це не просто слова. Україна не раз показувала свою готовність до мирного врегулювання ситуації, штучно створеної Росією", - резюмував Порошенко.
У вівторок, 10 жовтня, виступаючи на сесії ПАРЄ, Земан заявив, що вважає силове захоплення Росією Криму "завершеною справою" і запропонував "вирішити питання" за допомогою виплат компенсацій Україні.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав цю заяву президента Чехії "театром", в якому сам Земан є "актором".
Прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що слова Земана в ПАРЄ йдуть врозріз із зовнішньою політикою країни. А в чеському МЗС запевнили, що позиція Праги щодо мінських угод і санкцій проти Росії залишається незмінною.
Читайте також: Майстер скандалу. Що в Чехії кажуть про свого президента
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