У заступника голови СБУ Демчини виявили таємну нерухомість
09.03.2017, 13:30
Перший заступник голови СБУ, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина, згідно з декларацією за 2015 рік, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, автомобіля і заощаджень. Однак, за даними Слідство.Інфо, цивільна дружина і мати трьох дітей чиновника - 35-річна Ольга Воловчук - є власницею елітних автомобілів і живе в розкішному заміському маєтку, повідомляє Hromadske.
За даними журналістів, Воловчук володіє цілим автопарком, в який входять чотири автомобілі: Range Rover 2016 вартістю близько $100 тис., Mercedes-Benz 2016 року, ціна якого також тягне не менше, ніж на $100 тис., Mazda 2014 і Peugeot 2012 року випуску.
"На території маєтку в Петропавлівській Борщагівці, з якого виїхав позашляховик Воловчук, крім великого 2-поверхового будинку, також розташовані господарська будівля, критий басейн і альтанка. За схожі об'єкти в цьому районі просять до 10 млн. грн", - йдеться в розслідуванні. При цьому будинок не значиться в державному реєстрі нерухомості, офіційно встановити його власника практично нереально.
Павло Демчина, якого помітили біля того ж особняка, категорично спростував будь-яку причетність до власності: "Скажіть, будь ласка, це Ваш будинок? - Ні. - А що ви там робите? - Періодично його відвідую. - А кого саме там відвідуєте? - Дітей, там живуть мої діти, скажімо так".
За даними журналістів, Воловчук також володіє земельною ділянкою, розташованою недалеко від їх сімейного маєтку в Петропавлівській Борщагівці, там активно ведеться будівництво.
Офіційно Воловчук досі прописана в квартирі батьків в Рівненській області в місті Вараш, де на неї зареєстрована фірма, що спеціалізується на торгівлі фармацевтичними препаратами. Фірма зареєстрована в тій же батьківській квартирі і не веде активної діяльності.
За даними журналістського розслідування, протягом декількох останніх років мати Демчина - пенсіонерка Ніна Демчина - стала власницею трикімнатної квартири в новобудові в Києві і будинку на 170 кв. м. в передмісті обласного центру.
"Ніяких офіційних джерел доходу, які б дозволили купувати елітні авто і нерухомість, ні у генерала, ні у матері його дітей розшукати не вдалося. Відповіді на запит з проханням пояснити походження статків сім'ї так і не отримали", - зазначено в розслідуванні.
Колишній заступник голови генпрокурора Давид Сакварелідзе назвав 40-річного генерал-майора Демчину наближеним до президентського фаворита Ігорю Кононенка і головним "контролером" так званих горіхових потоків. Про це він повідомив в Facebook.
За словами Сакварелідзе, Демчина, крім своїх прямих обов'язків, також "відповідає за стеження і контроль за діяльністю політичних опонентів чинної влади".
Колишній заступник генпрокурора звинуватив Демчину в розколі СБУ.
"Оскільки Демчина тільки формально перебуває в підпорядкуванні Грицака, всередині відомства існує постійний конфлікт між їх двома командами", - зазначив Сакварелідзе і закликав НАЗК і НАБУ зайнятися діяльністю Демчини.
За даними журналістів, Воловчук володіє цілим автопарком, в який входять чотири автомобілі: Range Rover 2016 вартістю близько $100 тис., Mercedes-Benz 2016 року, ціна якого також тягне не менше, ніж на $100 тис., Mazda 2014 і Peugeot 2012 року випуску.
"На території маєтку в Петропавлівській Борщагівці, з якого виїхав позашляховик Воловчук, крім великого 2-поверхового будинку, також розташовані господарська будівля, критий басейн і альтанка. За схожі об'єкти в цьому районі просять до 10 млн. грн", - йдеться в розслідуванні. При цьому будинок не значиться в державному реєстрі нерухомості, офіційно встановити його власника практично нереально.
Павло Демчина, якого помітили біля того ж особняка, категорично спростував будь-яку причетність до власності: "Скажіть, будь ласка, це Ваш будинок? - Ні. - А що ви там робите? - Періодично його відвідую. - А кого саме там відвідуєте? - Дітей, там живуть мої діти, скажімо так".
За даними журналістів, Воловчук також володіє земельною ділянкою, розташованою недалеко від їх сімейного маєтку в Петропавлівській Борщагівці, там активно ведеться будівництво.
Офіційно Воловчук досі прописана в квартирі батьків в Рівненській області в місті Вараш, де на неї зареєстрована фірма, що спеціалізується на торгівлі фармацевтичними препаратами. Фірма зареєстрована в тій же батьківській квартирі і не веде активної діяльності.
За даними журналістського розслідування, протягом декількох останніх років мати Демчина - пенсіонерка Ніна Демчина - стала власницею трикімнатної квартири в новобудові в Києві і будинку на 170 кв. м. в передмісті обласного центру.
"Ніяких офіційних джерел доходу, які б дозволили купувати елітні авто і нерухомість, ні у генерала, ні у матері його дітей розшукати не вдалося. Відповіді на запит з проханням пояснити походження статків сім'ї так і не отримали", - зазначено в розслідуванні.
Колишній заступник голови генпрокурора Давид Сакварелідзе назвав 40-річного генерал-майора Демчину наближеним до президентського фаворита Ігорю Кононенка і головним "контролером" так званих горіхових потоків. Про це він повідомив в Facebook.
За словами Сакварелідзе, Демчина, крім своїх прямих обов'язків, також "відповідає за стеження і контроль за діяльністю політичних опонентів чинної влади".
Колишній заступник генпрокурора звинуватив Демчину в розколі СБУ.
"Оскільки Демчина тільки формально перебуває в підпорядкуванні Грицака, всередині відомства існує постійний конфлікт між їх двома командами", - зазначив Сакварелідзе і закликав НАЗК і НАБУ зайнятися діяльністю Демчини.
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