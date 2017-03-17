У Лондоні заарештували екс-главу Укрспецекспорту

24 березня буде визначено дату судового засідання у справі Сергія Бондарчука, Генпрокуратура передала британським колегам документи для екстрадиції

15 березня в столиці Великобританії був арештований колишній керівник держпідприємства Укрспецекспорт Сергій Бондарчук . Про це у себе в Facebook заявив генеральний прокурор Юрій Луценко "Лондон перестає бути "тихою гаванню" для високопоставлених утікачів. В результаті злагодженої взаємодії Генпрокуратури з британськими колегами 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні був узятий під арешт ще один "герой" України", - сказав він.За словами глави ГПУ, остаточну крапку в справі видачі Бондарчука українським правоохоронцям "найближчим часом" поставить Королівський суд Великобританії."Дата судового засідання повинна бути визначена вже 24 березня. Генпрокуратура озброїла британських партнерів переконливими аргументами для забезпечення видачі", - зазначив Луценко.21 січня 2015 року Бондарчуку оголосили підозру за двома статтями - "заволодіння шляхом зловживання службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб" і "службова фальсифікація, що призвела до тяжких наслідків". Його підозрюють в розкраданні $7,5 млн. 29 січня суд Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і привід до суду.У лютому 2016 року МВС оголосило екс-главу Укрспецекспорту в розшук, слідом за цим і так зробив Інтерпол в міжнародному масштабі.

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