Суд у справі Януковича відкладено до кінця весни

Суд пропонував зробити перерву і продовжити засідання сьогодні, але захист екс-президента заявив, що 717 сторінок тексту "неможливо прочитати швидко"

У підготовчому засіданні Оболонського районного суду по кримінальному провадженню про державну зраду, в якій звинувачується Віктор Янукович , оголошено перерву до 29 травня. Таке рішення суд прийняв на прохання адвокатів екс-президента, передає кореспондент LIGA.net "Суд, порадившись на місці, ухвалив рішення клопотання захисту задовольнити: дати час і можливість ознайомитися з матеріалами, якими прокурор обґрунтовує спеціальне судове провадження. У справі оголошується перерва на 10:00 29 травня", - сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.Глава судової колегії попросив захист бути готовим відповісти на запитання щодо можливості спецпровадження, а також суду присяжних.Перед цим прокурори подали клопотання про призначення спецпровадженнґ. На їхню думку, для цього є всі підстави, передбачені КПК."Є достатні і безсумнівні підстави вважати, що Янукович навмисне ховається від органів слідства і суду в РФ, щоб уникнути кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Залучити Януковича до суду і кримінальної відповідальності в загальному порядку неможливо... Сторона звинувачення вважає, що слід призначити спеціальне судове провадження", - сказав прокурор Роман Кравченко.Захист заявив, що йому потрібен час, щоб ознайомитися з обґрунтуванням позиції прокуратури."Просимо оголосити перерву, щоб ознайомитися з даними прокурорів і узгодити з клієнтом позицію по суду присяжних", - сказали адвокати. На репліку суду, що про можливість суду присяжних адвокати і так повинні знати, вони відповіли: "Але це було публічно оголошено, ніхто не буде заперечувати".Прокурори нагадали, що всі озвучені сьогодні позиції є в матеріалах справи.Суд пропонував оголосити перерву і продовжити засідання сьогодні, щоб не робити нову публікацію в Урядовому кур'єрі, але адвокати відзначили: "Нам треба більше часу. Обсяг дуже великий. 717 сторінок тексту неможливо прочитати швидко".Читайте також: Янукович просив Росію ввести війська в Україну - Луценко

Сьогодні, 18 травня, підготовче засідання Оболонського райсуду почалося без Януковича. Звинувачення запропонувало йому скористатися правом на суд присяжних.

28 листопада 2016 року генпрокурор Юрій Луценко в Святошинському райсуді Києва оголосив повідомлення про підозру Януковичу в державній зраді. 15 грудня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримати Януковича і доставити його в суд, 20 січня 2017 року суд дав дозвіл на заочне розслідування проти екс-диктатора. 14 березня прокуратура передала в суд обвинувальний акт.

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