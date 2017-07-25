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Трамп: Україна намагалася саботувати мою передвиборчу кампанію

25.07.2017 14:21
Трамп стверджує, що ці "спроби" нібито були спрямовані на просування кандидата в президенти від демократів Хілларі Клінтон
Трамп: Україна намагалася саботувати мою передвиборчу кампанію
Дональд Трамп (фото - EPA)
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "намагалася саботувати" його передвиборну кампанію в 2016 році. Про це американський лідер написав в своєму Twitter.

Трамп стверджує, що ці "спроби" нібито були спрямовані на просування його конкурента - кандидата в президенти від демократів Хілларі Клінтон.

"Спроби України саботувати кампанію Трампа - "тиха робота по просуванню Клінтон". Так де ж розслідування генерального прокурора?", - заявив господар Білого дому.

Президент також звинуватив генпрокурора Джеффа Сешнса в "дуже слабкій позиції" щодо "злодіянь Клінтон".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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