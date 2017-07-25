Трамп: Україна намагалася саботувати мою передвиборчу кампанію
25.07.2017 14:21
Трамп стверджує, що ці "спроби" нібито були спрямовані на просування кандидата в президенти від демократів Хілларі Клінтон
Дональд Трамп (фото - EPA)
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "намагалася саботувати" його передвиборну кампанію в 2016 році. Про це американський лідер написав в своєму Twitter.
Трамп стверджує, що ці "спроби" нібито були спрямовані на просування його конкурента - кандидата в президенти від демократів Хілларі Клінтон.
"Спроби України саботувати кампанію Трампа - "тиха робота по просуванню Клінтон". Так де ж розслідування генерального прокурора?", - заявив господар Білого дому.
Президент також звинуватив генпрокурора Джеффа Сешнса в "дуже слабкій позиції" щодо "злодіянь Клінтон".
Трамп стверджує, що ці "спроби" нібито були спрямовані на просування його конкурента - кандидата в президенти від демократів Хілларі Клінтон.
"Спроби України саботувати кампанію Трампа - "тиха робота по просуванню Клінтон". Так де ж розслідування генерального прокурора?", - заявив господар Білого дому.
Президент також звинуватив генпрокурора Джеффа Сешнса в "дуже слабкій позиції" щодо "злодіянь Клінтон".
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