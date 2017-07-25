Трамп: Україна намагалася саботувати мою передвиборчу кампанію

Трамп стверджує, що ці "спроби" нібито були спрямовані на просування кандидата в президенти від демократів Хілларі Клінтон

Президент США

Дональд Трамп заявив, що Україна "намагалася саботувати" його передвиборну кампанію в 2016 році. Про це американський лідер написав в своєму

Twitter.



Трамп стверджує, що ці "спроби" нібито були спрямовані на просування його конкурента - кандидата в президенти від демократів

Хілларі Клінтон.



"Спроби України саботувати кампанію Трампа - "тиха робота по просуванню Клінтон". Так де ж розслідування генерального прокурора?", - заявив господар Білого дому.



Президент також звинуватив генпрокурора Джеффа Сешнса в "дуже слабкій позиції" щодо "злодіянь Клінтон".







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