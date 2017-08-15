СБУ видворила з України російську журналістку

Служба безпеки України сьогодні , 15 серпня, депортувала журналістку Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії ( ВДТРК ) Тамару Нерсесьян . Цю інформацію підтвердили

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