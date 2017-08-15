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СБУ видворила з України російську журналістку

15.08.2017 13:27
Співробітниці пропагандистського медіахолдингу ВГТРК Тамарі Нерсесьян заборонений в'їзд на територію України до 2020 року
СБУ видворила з України російську журналістку
Тамара Нерсесьян (фото - скріншот відео)
Служба безпеки України сьогодні, 15 серпня, депортувала журналістку Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Тамару Нерсесьян. Цю інформацію підтвердили LIGA.net в прес-службі СБУ.

"Так. Сьогодні її видворили із забороною в'їзду, підтверджуємо", - сказали в Службі.

Журналістці пропагандистського російського каналу заборонений в'їзд в Україну терміном на три роки.

24 лютого 2017 року СБУ видворила з України скандального шеф-редактора Інтера Марію Столярову і заборонила їй в'їзд до країни терміном на п'ять років.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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