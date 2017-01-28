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  • Меркель Ангела
    Федеральный канцлер Германии
  • Геращенко Ирина
    Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, первый вице-спикер Верховной Рады VIII созыва
  • Аваков Арсен
    Министр внутренних дел Украины
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Люстрация и коррупция в Украине
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Пресс-конференция Гии Церцвадзе, грузинского добровольца, воевавшего за Украину в АТО
Интернет-конференция Валерии Лутковской, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
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