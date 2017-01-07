Люстрация и коррупция в Украине

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  • Пашинский Сергей
    Народный депутат Украины VIII созыва (Народный фронт)
  • Чалый Валерий
    Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
  • Геращенко Ирина
    Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, первый вице-спикер Верховной Рады VIII созыва
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