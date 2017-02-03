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Люстрация и коррупция в Украине
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Пресс-центр

Прес-конференція “Повноваження Громадської ради доброчесності: чи будуть виправдані очікування суспільства”
Круглий стіл "З адвокатів в судді: місія нездійснена?"
Круглий стіл "Медицина як елемент національної безпеки"
Вебінар з онлайн-трансляцією "Система звітності грантистів в проекті "Просування реформ в регіони"
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