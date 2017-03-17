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На фініші: Європарламент голосуватиме за скасування віз 6 квітня

17.03.2017 14:32
Якщо Європарламент дасть добро, фінальним етапом процесу відкриття кордонів Євросоюзу для українців буде схвалення безвізового режиму Радою ЄС
На фініші: Європарламент голосуватиме за скасування віз 6 квітня
Графік роботи Європейського парламенту говорить про те, що голосування про надання безвізового режиму для третіх країн, куди відноситься і Україна, пройде 6 квітня. Це випливає з реєстраційної картки проекту закону на сайті Європарламенту.

Дискусії на цю тему заплановані в Європарламенті на 5 квітня.

Якщо євродепутати приймуть відповідний закон, фінальним етапом для України буде схвалення безвізового режиму в Раді ЄС.

Раніше передбачалося, що Європарламент займеться цим 5 квітня.

28 лютого 2017 року ЄС  успішно пройшли тристоронні переговори між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією за проектом законодавчої резолюції про скасування візових вимог для українців. 2 березня посли ЄС на засіданні Комітету постпредів Союзу затвердили  текст законодавчої пропозиції про безвізовий режим для України. 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) остаточно затвердив безвізовий режим для України.

Українці, як передбачається, зможуть подорожувати в країни ЄС з початку червня 2017 року.

Читайте також: Безвізовий режим для українців: календарний графік процесу

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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