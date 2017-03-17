На фініші: Європарламент голосуватиме за скасування віз 6 квітня

Якщо Європарламент дасть добро, фінальним етапом процесу відкриття кордонів Євросоюзу для українців буде схвалення безвізового режиму Радою ЄС

Графік роботи Європейського парламенту говорить про те, що голосування про надання безвізового режиму для третіх країн, куди відноситься і Україна, пройде 6 квітня. Це випливає з реєстраційної картки проекту закону на сайті Європарламенту.Дискусії на цю тему заплановані в Європарламенті на 5 квітня.Якщо євродепутати приймуть відповідний закон, фінальним етапом для України буде схвалення безвізового режиму в Раді ЄС.Раніше передбачалося, що Європарламент займеться цим 5 квітня.28 лютого 2017 року ЄС успішно пройшли тристоронні переговори між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією за проектом законодавчої резолюції про скасування візових вимог для українців. 2 березня посли ЄС на засіданні Комітету постпредів Союзу затвердили текст законодавчої пропозиції про безвізовий режим для України. 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) остаточно затвердив безвізовий режим для України.Українці, як передбачається, зможуть подорожувати в країни ЄС з початку червня 2017 року.

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