Напад в Швейцарії: невідомий поранив бензопилою п'ять чоловік
24.07.2017 14:40
У поліції Шаффхаузена повідомили про п'ять постраждалих
Фото: twitter.com/s_j_kummer
На півночі Швейцарії в Шаффхаузені невідомий скоїв напад, в результаті чого п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє Reuters в Twitter.
"Щонайменше, п'ять поранених під час нападу невідомого підозрюваного чоловіка в швейцарському місті Шаффхаузен", - повідомили в поліції.
За інформацією Blick, нападник атакував людей з бензопилою. Після цього йому вдалося втекти, особа поки не встановлена.
Поліцейські перекрили центр міста і почали пошуки підозрюваного.
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"Щонайменше, п'ять поранених під час нападу невідомого підозрюваного чоловіка в швейцарському місті Шаффхаузен", - повідомили в поліції.
За інформацією Blick, нападник атакував людей з бензопилою. Після цього йому вдалося втекти, особа поки не встановлена.
Поліцейські перекрили центр міста і почали пошуки підозрюваного.
Читайте також: Напад в Єгипті: Затриманий навмисне атакував іноземців
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