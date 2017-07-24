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Напад в Швейцарії: невідомий поранив бензопилою п'ять чоловік

24.07.2017 14:40
У поліції Шаффхаузена повідомили про п'ять постраждалих
Напад в Швейцарії: невідомий поранив бензопилою п'ять чоловік
Фото: twitter.com/s_j_kummer
На півночі Швейцарії в Шаффхаузені невідомий скоїв напад, в результаті чого п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє Reuters  в Twitter.

"Щонайменше, п'ять поранених під час нападу невідомого підозрюваного чоловіка в швейцарському місті Шаффхаузен", - повідомили в поліції.

За інформацією Blick, нападник атакував людей з бензопилою. Після цього йому вдалося втекти, особа поки не встановлена.

Поліцейські перекрили центр міста і почали пошуки підозрюваного.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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