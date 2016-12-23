Лисенко спростовує інформацію про вбивство трьох полонених
23.12.2016 11:25
У ЗМІ з'явилося повідомлення про захоплення в полон трьох бійців АТО, застосування до них тортур і вбивство. У Міноборони цю інформацію спростовують
Андрій Лисенко
Інформація про загибель трьох українських військових в полоні терористів в Донбасі не відповідає дійсності. Про це ЛІГА.net повідомив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
За його словами, повідомлення про вбивство бойовиками захоплених в полон військових, яке розповсюджується в ЗМІ і соцмережах - це перекручена інформація про загибель двох українських бійців в зоні АТО, офіційно оприлюднена 21 грудня.
Також Лисенко нагадав, що офіційно відомо про одного бійця АТО, який потрапив в полон до окупантів на Світлодарській дузі. У той же час спікер МО не підтвердив і не спростував інформацію про загибель полоненого.
Також координатор Стоп терору заявив, що ще один військовий на Світлодарській дузі нібито пропав безвісти. "Ми подали запит (бойовикам - ред.), і виявилося, що, за їхніми даними, він в полоні, але підтвердження ми не знайшли", - зазначив Кабакаєв.
За його словами, через деякий час терористи передали цього бійця вже мертвим: на його голові були сліди від пострілів.
Кабакаєв також заявив, що зараз на веб-ресурсах РФ і ОРДЛО нібито поширюються фото і відео тортур українських військових і їх вбивства.
22 грудня повідомлялося, що за минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, 11 військовослужбовців отримали поранення на Світлодарській дузі.
За його словами, повідомлення про вбивство бойовиками захоплених в полон військових, яке розповсюджується в ЗМІ і соцмережах - це перекручена інформація про загибель двох українських бійців в зоні АТО, офіційно оприлюднена 21 грудня.
Також Лисенко нагадав, що офіційно відомо про одного бійця АТО, який потрапив в полон до окупантів на Світлодарській дузі. У той же час спікер МО не підтвердив і не спростував інформацію про загибель полоненого.
Читайте також: ОБСЄ про ескалацію в АТО: зафіксовано 1769 вибухів за один деньРаніше координатор групи Стоп терор Семен Кабакан в своєму Facebook повідомив, що на Світлодарській дузі бойовики захопили в полон двох поранених українських військових. Повернути бійців не вдалося - окупанти не погодилися на обмін. Полонених нібито перевезли в окуповане Дебальцеве, де піддали тортурам, а потім убили. "Звірячі фото з тортурами і тілами відразу надіслали нам як підтвердження того, що вони - 200-і", - написав Кабакаєв.
Також координатор Стоп терору заявив, що ще один військовий на Світлодарській дузі нібито пропав безвісти. "Ми подали запит (бойовикам - ред.), і виявилося, що, за їхніми даними, він в полоні, але підтвердження ми не знайшли", - зазначив Кабакаєв.
За його словами, через деякий час терористи передали цього бійця вже мертвим: на його голові були сліди від пострілів.
Кабакаєв також заявив, що зараз на веб-ресурсах РФ і ОРДЛО нібито поширюються фото і відео тортур українських військових і їх вбивства.
22 грудня повідомлялося, що за минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, 11 військовослужбовців отримали поранення на Світлодарській дузі.
Читайте також: Інтенсивні обстріли під Світлодарськом: ГШ повідомляє про втрати ЗСУ
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