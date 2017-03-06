Через зняття санкцій з Іванющенка Україна втратила 5,4 млрд грн
06.03.2017 16:18
У Центрі протидії корупції вважають, що до цього призвела бездіяльність нинішнього заступника генпрокурора Юрія Луценка Юрія Столярчука
Юрій Іванющенко (скріншот з відео)
Після зняття санкцій з соратника Віктора Януковича Юрія Іванющенка Україна назавжди втратила можливість повернути до держбюджету майже 5,4 мільярда гривень. Про це йдеться в повідомленні Центру протидії корупції (ЦПК).
"Ціна знятих санкцій, підрахували активісти, становить за нинішнім курсом НБУ, майже 5.4 мільярди гривень", - сказано в повідомленні.
У ЦПК стверджують, що Генпрокуратура відкрила провадження щодо Іванющенка лише після того, як активісти центру почали писати заяви про злочин і "змушувати їх розслідувати економічні злочини Юри Єнакіївського".
"Саме це було потрібно для збереження санкцій - показати європейцям підозри в корупційних злочинах", - сказала Дарина Каленюк з ЦПК.
За її словами, бездіяльність нинішнього заступника генпрокурора Юрія Луценка Юрія Столярчука, який вів цю справу і при інших генеральних прокурорів, привела до того, що справу закрили, і підстави для продовження санкцій зникли.
У ЦПК нагадали, що, за даними начальника департаменту спецрозслідування Сергія Горбатюка, в рамках кримінального процесу у справі Іванющенка "було заарештовано 1,8 млн швейцарських франків, $30 млн в Латвії, $575 тис в Монако".
"За даними ЦПК, правоохоронці в Швейцарії і Монако сумарно заарештували значно більше - близько $200 млн на рахунках компаній Іванющенко", - йдеться в повідомленні.
Після зняття санкцій, запевняють в ЦПК, можливість повернути ці гроші в бюджет України назавжди втрачена.
Як повідомлялося раніше, Горбатюк заявив, що в рамках кримінального процесу в Латвії заарештовано 1,8 млн швейцарських франків Іванющенка і $30 млн Арбузова.
2 березня Європейський союз вирішив продовжити санкції проти Януковича і його оточення ще на рік, але в той же час, також прийняв рішення зняти санкції з Іванющенка.
28 лютого Луценко повідомив, що Верховний суд України без повідомлення Генпрокуратури прийняв рішення закрити всі справи проти Іванющенка. Верховний суд переклав провину за закриття справ по Іванющенку на Генпрокуратуру.
У січні 2015 року МВС оголосило Іванющенка в розшук. Екс-депутат підозрюється. Екс-депутат підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах).
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"Ціна знятих санкцій, підрахували активісти, становить за нинішнім курсом НБУ, майже 5.4 мільярди гривень", - сказано в повідомленні.
У ЦПК стверджують, що Генпрокуратура відкрила провадження щодо Іванющенка лише після того, як активісти центру почали писати заяви про злочин і "змушувати їх розслідувати економічні злочини Юри Єнакіївського".
"Саме це було потрібно для збереження санкцій - показати європейцям підозри в корупційних злочинах", - сказала Дарина Каленюк з ЦПК.
За її словами, бездіяльність нинішнього заступника генпрокурора Юрія Луценка Юрія Столярчука, який вів цю справу і при інших генеральних прокурорів, привела до того, що справу закрили, і підстави для продовження санкцій зникли.
У ЦПК нагадали, що, за даними начальника департаменту спецрозслідування Сергія Горбатюка, в рамках кримінального процесу у справі Іванющенка "було заарештовано 1,8 млн швейцарських франків, $30 млн в Латвії, $575 тис в Монако".
"За даними ЦПК, правоохоронці в Швейцарії і Монако сумарно заарештували значно більше - близько $200 млн на рахунках компаній Іванющенко", - йдеться в повідомленні.
Після зняття санкцій, запевняють в ЦПК, можливість повернути ці гроші в бюджет України назавжди втрачена.
Як повідомлялося раніше, Горбатюк заявив, що в рамках кримінального процесу в Латвії заарештовано 1,8 млн швейцарських франків Іванющенка і $30 млн Арбузова.
2 березня Європейський союз вирішив продовжити санкції проти Януковича і його оточення ще на рік, але в той же час, також прийняв рішення зняти санкції з Іванющенка.
28 лютого Луценко повідомив, що Верховний суд України без повідомлення Генпрокуратури прийняв рішення закрити всі справи проти Іванющенка. Верховний суд переклав провину за закриття справ по Іванющенку на Генпрокуратуру.
У січні 2015 року МВС оголосило Іванющенка в розшук. Екс-депутат підозрюється. Екс-депутат підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах).
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