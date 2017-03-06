Через зняття санкцій з Іванющенка Україна втратила 5,4 млрд грн

У Центрі протидії корупції вважають, що до цього призвела бездіяльність нинішнього заступника генпрокурора Юрія Луценка Юрія Столярчука

Юрій Іванющенко (скріншот з відео)





"Ціна знятих санкцій, підрахували активісти, становить за нинішнім курсом НБУ, майже 5.4 мільярди гривень", - сказано в повідомленні.



У ЦПК стверджують, що Генпрокуратура відкрила провадження щодо Іванющенка лише після того, як активісти центру почали писати заяви про злочин і "змушувати їх розслідувати економічні злочини Юри Єнакіївського".



"Саме це було потрібно для збереження санкцій - показати європейцям підозри в корупційних злочинах", - сказала Дарина Каленюк з ЦПК.



За її словами, бездіяльність нинішнього заступника генпрокурора



У ЦПК нагадали, що, за даними начальника департаменту спецрозслідування



"За даними ЦПК, правоохоронці в Швейцарії і Монако сумарно заарештували значно більше - близько $200 млн на рахунках компаній Іванющенко", - йдеться в повідомленні.



Після зняття санкцій, запевняють в ЦПК, можливість повернути ці гроші в бюджет України назавжди втрачена.



Як повідомлялося раніше, Горбатюк



2 березня Європейський союз



28 лютого Луценко



У січні 2015 року МВС Екс - депутат підозрюється в скоєнні злочину , передбаченого ч . 5 ст . 191 Кримінального кодексу ( привласнення , розтрата майна в особливо великих розмірах ) .



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Після зняття санкцій з соратника Віктора Януковича Юрія Іванющенка Україна назавжди втратила можливість повернути до держбюджету майже 5,4 мільярда гривень. Про це йдеться в повідомленні Центру протидії корупції (ЦПК)."Ціна знятих санкцій, підрахували активісти, становить за нинішнім курсом НБУ, майже 5.4 мільярди гривень", - сказано в повідомленні.У ЦПК стверджують, що Генпрокуратура відкрила провадження щодо Іванющенка лише після того, як активісти центру почали писати заяви про злочин і "змушувати їх розслідувати економічні злочини Юри Єнакіївського"."Саме це було потрібно для збереження санкцій - показати європейцям підозри в корупційних злочинах", - сказала Дарина Каленюк з ЦПК.За її словами, бездіяльність нинішнього заступника генпрокурора Юрія Луценка Юрія Столярчука, який вів цю справу і при інших генеральних прокурорів, привела до того, що справу закрили, і підстави для продовження санкцій зникли.У ЦПК нагадали, що, за даними начальника департаменту спецрозслідування Сергія Горбатюка , в рамках кримінального процесу у справі Іванющенка "було заарештовано 1,8 млн швейцарських франків, $30 млн в Латвії, $575 тис в Монако"."За даними ЦПК, правоохоронці в Швейцарії і Монако сумарно заарештували значно більше - близько $200 млн на рахунках компаній Іванющенко", - йдеться в повідомленні.Після зняття санкцій, запевняють в ЦПК, можливість повернути ці гроші в бюджет України назавжди втрачена.Як повідомлялося раніше, Горбатюк заявив , що в рамках кримінального процесу в Латвії заарештовано 1,8 млн швейцарських франків Іванющенка і $30 млн Арбузова.2 березня Європейський союз вирішив продовжити санкції проти Януковича і його оточення ще на рік, але в той же час, також прийняв рішення зняти санкції з Іванющенка.28 лютого Луценко повідомив , що Верховний суд України без повідомлення Генпрокуратури прийняв рішення закрити всі справи проти Іванющенка. Верховний суд переклав провину за закриття справ по Іванющенку на Генпрокуратуру.У січні 2015 року МВС оголосило Іванющенка в розшук. Екс-депутат підозрюється.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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