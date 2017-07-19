Суд скасував арешт Постного у справі про розкрадання газу
19.07.2017 17:41
Зараз фігурант так званої газової справи звільнений з-під варти і не обмежений в пересуванні, повідомили в НАБУ
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Апеляційний суд Львівської області сьогодні, 19 липня, скасував арешт фігуранта так званої газової справи Валерія Постного за підозрою в причетності до розкрадання газового конденсату, видобутого ПАТ Укргазвидобування. Про це LIGA.netповідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро.
У відомстві додали, що зараз підозрюваний звільнений з-під варти і не обмежений в пересуванні.
Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Постному 3 липня 2017-го обрав Галицький райсуд Львова.
Арешт був застосований в рамках кримінальної справи про розкрадання газового конденсату, розслідуваної Львівським територіальним управлінням НАБУ. В даному провадженні Постний фігурує як підозрюваний у співучасті в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК).
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Про підозрі у справі про розкрадання конденсату Постному було повідомлено 16 червня 2017 року.
У відомстві додали, що зараз підозрюваний звільнений з-під варти і не обмежений в пересуванні.
Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Постному 3 липня 2017-го обрав Галицький райсуд Львова.
Арешт був застосований в рамках кримінальної справи про розкрадання газового конденсату, розслідуваної Львівським територіальним управлінням НАБУ. В даному провадженні Постний фігурує як підозрюваний у співучасті в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК).
Читайте також: Справа Онищенка: суд заарештував Посного із заставою в 10 млн грн
Про підозрі у справі про розкрадання конденсату Постному було повідомлено 16 червня 2017 року.
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