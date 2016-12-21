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Застрелився екс-заступник голови Нафтогазу - ЗМІ

21.12.2016 15:52
Співробітники військової прокуратури почули хлопок, коли намагалися зайти в будинок екс-заступника глави Нафтогазу
Застрелився екс-заступник голови Нафтогазу - ЗМІ
Фото: скріншот відео
У Вінницькій області в своєму будинку застрелився екс-заступник голови Нафтогазу часів диктатора Віктора Януковича Геннадій Юр'єв. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на своє джерело.

У той же час прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало в коментарі ЛІГА.net сказав: "Сьогодні співробітники військової прокуратури з метою проведення невідкладних слідчих дій, а саме затримання підозрюваного в рамках розслідування кримінального  провадження, відкритого за ч 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, - ред.) прибули до будинку, але, не заходячи всередину почули хлопок".

За його словами, вони виявили чоловіка з пораненням в голову. При цьому Тракало уточнив, що особу вбитого встановлюється.

"Всі питання - до головної військової прокуратури", - підкреслив він.

Журналісту ЛІГА.net не вдалося додзвонитися в головну військову прокуратуру, оскільки жоден з номерів не відповідав протягом 20 хвилин.

Юр'єв працював заступником голови Нафтогазу, коли компанію очолював Євген Бакулін.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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