Застрелився екс-заступник голови Нафтогазу - ЗМІ
21.12.2016 15:52
Співробітники військової прокуратури почули хлопок, коли намагалися зайти в будинок екс-заступника глави Нафтогазу
Фото: скріншот відео
У Вінницькій області в своєму будинку застрелився екс-заступник голови Нафтогазу часів диктатора Віктора Януковича Геннадій Юр'єв. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на своє джерело.
У той же час прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало в коментарі ЛІГА.net сказав: "Сьогодні співробітники військової прокуратури з метою проведення невідкладних слідчих дій, а саме затримання підозрюваного в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, - ред.) прибули до будинку, але, не заходячи всередину почули хлопок".
За його словами, вони виявили чоловіка з пораненням в голову. При цьому Тракало уточнив, що особу вбитого встановлюється.
"Всі питання - до головної військової прокуратури", - підкреслив він.
Журналісту ЛІГА.net не вдалося додзвонитися в головну військову прокуратуру, оскільки жоден з номерів не відповідав протягом 20 хвилин.
Юр'єв працював заступником голови Нафтогазу, коли компанію очолював Євген Бакулін.
У той же час прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало в коментарі ЛІГА.net сказав: "Сьогодні співробітники військової прокуратури з метою проведення невідкладних слідчих дій, а саме затримання підозрюваного в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, - ред.) прибули до будинку, але, не заходячи всередину почули хлопок".
За його словами, вони виявили чоловіка з пораненням в голову. При цьому Тракало уточнив, що особу вбитого встановлюється.
"Всі питання - до головної військової прокуратури", - підкреслив він.
Журналісту ЛІГА.net не вдалося додзвонитися в головну військову прокуратуру, оскільки жоден з номерів не відповідав протягом 20 хвилин.
Юр'єв працював заступником голови Нафтогазу, коли компанію очолював Євген Бакулін.
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