Рада нагадала ОБСЄ: Росія хоче узаконити анексію Криму

Верховна Рада закликає країни-члени ОБСЄ не допустити впливу Росії на організацію і спроб узаконити анексію Криму. За звернення парламенту про підсумковий звіт ОБСЄ і Бюро з демократичних інститутів і прав людини за результатами спостереження за виборами в нелегітимну Держдуму і Федеральні збори РФ № 5687 проголосували 239 депутатів, передає кореспондент LIGA.net Рада заявляє про те, що в підсумковому звіті про вибори 2016 року в законодавчі органи РФ неприпустимо ігнорувати факт незаконного голосування на території тимчасово окупованого Криму.Також українські депутати закликають вивчити всі обставини підготовки підсумкового звіту, щоб не допускати політичного впливу на міжнародних спостерігачів.Рада звертає увагу на те, що вибори в Росії проводилися з використанням сфальсифікованих списків виборців на території анексованого Криму і не можуть бути визнані легітимними."Відсутність належної реакції ОБСЄ / БДІПЛ на імітацію однієї держави виборів на території іншої держави суперечить інтересам міжнародного співтовариства, зацікавленого в безпеці і демократичному розвитку регіону. Викликає занепокоєння те, що звіт місії може бути використаний країною-агресором для легітимізації своїх дій на території України", - сказано в зверненні.

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Рада закликає ОБСЄ оперативно розробити стандарти реагування та оцінки викликів для стандартів виборів у зв'язку з агресивними діями одних країн - учасниць ОБСЄ на території інших .



" Просимо підтримати звернення до ОБСЄ / БДІПЛ про необхідність негайно розробити нову методику підготовки звітів , яка включала б оцінку ситуації , пов'язаної з окупацією частини території України Російською Федерацією " , - сказано в документі .





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