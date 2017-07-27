Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства - Банкова

В Адміністрації президента підтвердили, що

Про це

"За поданням Державної міграційної служби, яка навела переконливі факти надання недостовірної інформації при оформленні заяви, комісія з питань громадянства при президенті України вирішила підтримати клопотання про припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі і рекомендувала президенту прийняти відповідне рішення", - йдеться в повідомленні АП.





"На основі рекомендацій глава держави підписав відповідний указ", - додали на Банковій.





В адміністрації підкреслили, що, згідно із законодавством про захист персональних даних, даний документ не підлягає опублікуванню, "оскільки містить конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані".



