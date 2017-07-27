Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства - Банкова
27.07.2017 12:51
В АП зазначили, що указ про позбавлення громадянства не буде оприлюднено, "оскільки містить конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані"
Міхеіл Саакашвілі
В Адміністрації президента підтвердили, що Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі українського громадянства на підставі рекомендацій комісії з питань громадянства. Про це Українська правда.
"За поданням Державної міграційної служби, яка навела переконливі факти надання недостовірної інформації при оформленні заяви, комісія з питань громадянства при президенті України вирішила підтримати клопотання про припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі і рекомендувала президенту прийняти відповідне рішення", - йдеться в повідомленні АП.
"На основі рекомендацій глава держави підписав відповідний указ", - додали на Банковій.
В адміністрації підкреслили, що, згідно із законодавством про захист персональних даних, даний документ не підлягає опублікуванню, "оскільки містить конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані".
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26 липня 2017 року ЗМІ з'явилася інформація про нібито позбавлення Саакашвілі українського громадянства "через внесення в анкету помилкових даних". LIGA.net не отримала офіційного підтвердження цієї інформації. У прес-службі Саакашвілі спростували повідомлення про позбавлення політика українського громадянства.
Пізніше Державна міграційна служба опублікувала повідомлення про процедуру розгляду "матеріалів по Саакашвілі" під заголовком "Президентом України видано указ про втрату громадянства України". При цьому в тексті повідомлення прямо не говориться про те, що Саакашвілі позбавлений українського громадянства.
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"За поданням Державної міграційної служби, яка навела переконливі факти надання недостовірної інформації при оформленні заяви, комісія з питань громадянства при президенті України вирішила підтримати клопотання про припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі і рекомендувала президенту прийняти відповідне рішення", - йдеться в повідомленні АП.
"На основі рекомендацій глава держави підписав відповідний указ", - додали на Банковій.
В адміністрації підкреслили, що, згідно із законодавством про захист персональних даних, даний документ не підлягає опублікуванню, "оскільки містить конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані".
Читайте також: Саакашвілі відреагував на повідомлення про позбавлення його громадянства
26 липня 2017 року ЗМІ з'явилася інформація про нібито позбавлення Саакашвілі українського громадянства "через внесення в анкету помилкових даних". LIGA.net не отримала офіційного підтвердження цієї інформації. У прес-службі Саакашвілі спростували повідомлення про позбавлення політика українського громадянства.
Пізніше Державна міграційна служба опублікувала повідомлення про процедуру розгляду "матеріалів по Саакашвілі" під заголовком "Президентом України видано указ про втрату громадянства України". При цьому в тексті повідомлення прямо не говориться про те, що Саакашвілі позбавлений українського громадянства.
Читайте також: Міхеіл Саакашвілі, невидимий указ Порошенка і філософський камінь
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