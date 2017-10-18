Рада пройшла близько 800 правок до медреформи й закрилася

Залишилося розглянути близько сотні правок до законопроекту щодо масштабної реформи в сфері медицини, після чого візьмуться за питання недоторканності

Парламентарії пішли готуватися до голосування по зняттю депутатської недоторканності, розглянувши на ранковому пленарному засіданні у Верховній Раді 788 поправок до законопроекту щодо медичної реформи з 893-х. Про це повідомляє кореспондент

LIGA.net.



"Це дає нам підстави сподіватися на те, що завтра ми зможемо пройти питання медичної реформи і перейти до питань зняття депутатської недоторканності", - сказав спікер

Андрій Парубій.



Він також попросив членів парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя прийти на засідання, на якому будуть розглядатися два законопроекти щодо недоторканності.



"Завтра повинен бути повністю забезпечений доступ всіх народних депутатів (в будівлю парламенту - ред.). Завтра буде складний день. Важливий буде кожен голос", - додав він.







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