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Рада пройшла близько 800 правок до медреформи й закрилася

18.10.2017 15:41
Залишилося розглянути близько сотні правок до законопроекту щодо масштабної реформи в сфері медицини, після чого візьмуться за питання недоторканності
Рада пройшла близько 800 правок до медреформи й закрилася
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Парламентарії пішли готуватися до голосування по зняттю депутатської недоторканності, розглянувши на ранковому пленарному засіданні у Верховній Раді 788 поправок до законопроекту щодо медичної реформи з 893-х. Про це повідомляє кореспондент LIGA.net.

"Це дає нам підстави сподіватися на те, що завтра ми зможемо пройти питання медичної реформи і перейти до питань зняття депутатської недоторканності", - сказав спікер Андрій Парубій.

Він також попросив членів парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя прийти на засідання, на якому будуть розглядатися два законопроекти щодо недоторканності.

"Завтра повинен бути повністю забезпечений доступ всіх народних депутатів (в будівлю парламенту - ред.). Завтра буде складний день. Важливий буде кожен голос", - додав він.

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За словами в.о. голови МОЗ Уляни Супрун, щоб медреформа заробила, Верховна Рада повинна  прийняти законопроекти №6327 і №6604, які змінюють фінансування системи охорони здоров'я, а також законопроект №7117, що реформує сільську медицину.

Раніше доктор Євген Комаровський написав про можливі наслідки відмови держави від реформи охорони здоров'я, додавши, що "є шанс вибратися з болота".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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