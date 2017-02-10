НАЗК затвердив новий порядок перевірки електронних декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні в п'ятницю, 10 лютого 2017 року, затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений робочою групою при Кабінеті міністрів. Про це повідомив член НАЗК Руслан Рябошапка, передає Українськ правда.
"Ми щойно схвалили узгоджений з Міністерством юстиції і секретаріатом Кабінету міністрів порядок повної перевірки декларацій", - сказав він.
За словами Рябошапки, затверджений НАЗК документ повезли на реєстрацію до Мінюсту.
12 січня 2017 року Нацагентство схвалило допрацьовані порядки проведення контролю та повної перевірки декларацій, а також моніторингу способу життя суб'єктів декларування. При цьому зазначалося, що проекти доопрацьовані з урахуванням зауважень Міністерства юстиції, експертів і громадськості.
Через тиждень в Мінюсті заявили, що НАЗК під час підготовки документів знову проігнорувало зауваження міністерства. В результаті НАЗК запропонувало міністерству публічно обговорити варіанти виходу з ситуації, що склалася.
25 січня Кабінет міністрів створив робочу групу для розробки порядку перевірки електронних декларацій.
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