Геращенко: РФ працює над повзучою легітимізацією крадіжки Криму

У річному звіті місії ОБСЄ не згадується факт фальсифікації виборів в окупованому Криму, сказала перший віце-спікер ВР

Ірина Геращенко





"Три роки тому Росія почала активну фазу підготовки до фактичної окупації Криму. На українському півострові з'явилися зелені чоловічки. Сьогодні РФ працює над повзучою легітимізацією крадіжки Криму через міжнародні організації. В остаточному звіті ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини, - ред ) за результатами спостережень за виборами в Держдуму РФ немає ні слова про фальсифікації виборів в Криму, куди спостережна місія навіть не була допущена", - підкреслила Геращенко.



За її словами, там повністю проігнорована анексія Криму, а грубе нехтування міжнародного права підміняється становищем щодо "відсутності консенсусу" в питаннях статусу Криму (при цьому очевидно, що консенсус відсутній в одній країні - РФ).



Вона нагадала, що сьогодні ВР прийняла звернення до ОБСЄ з проханням переглянути процедуру моніторингу виборів, яка не враховує сучасні виклики, в тому числі агресію однієї країни ОБСЄ проти інших країн.



"Ми акцентуємо увагу світу, що вибори в Держдуму РФ відбулися за сфальсифікованими списками виборців, в яких включили кримчан - громадян України, їм вручили російські паспорти, примусово надали російське громадянство. Це фальсифікація списків виборів, адже весь світ визнає Крим як невід'ємну частину України" , - підкреслила Геращенко.



23 лютого



Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.



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Країна-агресор Росія працює над легітимізацією крадіжки Криму через міжнародні організації. Про це у себе в Facebook повідомив представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко."Три роки тому Росія почала активну фазу підготовки до фактичної окупації Криму. На українському півострові з'явилися зелені чоловічки. Сьогодні РФ працює над повзучою легітимізацією крадіжки Криму через міжнародні організації. В остаточному звіті ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини, - ред ) за результатами спостережень за виборами в Держдуму РФ немає ні слова про фальсифікації виборів в Криму, куди спостережна місія навіть не була допущена", - підкреслила Геращенко.За її словами, там повністю проігнорована анексія Криму, а грубе нехтування міжнародного права підміняється становищем щодо "відсутності консенсусу" в питаннях статусу Криму (при цьому очевидно, що консенсус відсутній в одній країні - РФ).Вона нагадала, що сьогодні ВР прийняла звернення до ОБСЄ з проханням переглянути процедуру моніторингу виборів, яка не враховує сучасні виклики, в тому числі агресію однієї країни ОБСЄ проти інших країн."Ми акцентуємо увагу світу, що вибори в Держдуму РФ відбулися за сфальсифікованими списками виборців, в яких включили кримчан - громадян України, їм вручили російські паспорти, примусово надали російське громадянство. Це фальсифікація списків виборів, адже весь світ визнає Крим як невід'ємну частину України" , - підкреслила Геращенко.23 лютого повідомлялося , що Верховна Рада закликає країни-члени ОБСЄ не допустити впливу Росії на організацію і спроб узаконити анексію Криму.Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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