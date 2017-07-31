Порошенко підписав закон про Конституційний суд

Президент

Про це в понеділок, 31 липня, повідомляє прес-служба глави держави.





За словами Порошенка, документ є складовою частиною судової реформи, спрямованою на "забезпечення права громадян України на справедливий суд".





В якості одного з двох принципових нововведень закону президент зазначив "абсолютно прозорий конкурсний відбір кандидатів у судді Конституційного суду", завдяки якому у кожного буде можливість ознайомитися з тим чи іншим кандидатом.





Інша новація полягає в можливості будь-якого юридичного, крім представників держави або місцевого самоврядування, або фізичної особи подати скаргу до Конституційного суду.





"Якщо людина, пройшовши розгляд своєї справи в звичайних судах, вважає, що закон, застосований при прийнятті рішення щодо неї, є неконституційним, то вона більше не повинна шукати народних депутатів або президента. Вона отримає, нарешті, право безпосередньо звернутися до Конституційного суду з

конституційною скаргою. І суд повинен розглянути і винести відповідне рішення", - підкреслив Порошенко.



