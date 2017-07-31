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Порошенко підписав закон про Конституційний суд

31.07.2017 12:51
Документ надає право будь-якому українцеві подавати конституційну скаргу на якийсь закон, застосований в ході процесу в звичайному суді
Порошенко підписав закон про Конституційний суд
Петро Порошенко підписує документ (фото - president.gov.ua)
Президент Петро Порошенко  підписав нову редакцію закону про Конституційний суд N6427-д. Про це в понеділок, 31 липня, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, документ є складовою частиною судової реформи, спрямованою на "забезпечення права громадян України на справедливий суд".

В якості одного з двох принципових нововведень закону президент зазначив "абсолютно прозорий конкурсний відбір кандидатів у судді Конституційного суду", завдяки якому у кожного буде можливість ознайомитися з тим чи іншим кандидатом.

Інша новація полягає в можливості будь-якого юридичного, крім представників держави або місцевого самоврядування, або фізичної особи подати скаргу до Конституційного суду.

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"Якщо людина, пройшовши розгляд своєї справи в звичайних судах, вважає, що закон, застосований при прийнятті рішення щодо неї, є неконституційним, то вона більше не повинна шукати народних депутатів або президента. Вона отримає, нарешті, право безпосередньо звернутися до Конституційного суду з конституційною скаргою. І суд повинен розглянути і винести відповідне рішення", - підкреслив Порошенко.

13 липня 2017 року Верховна Рада прийняла нову редакцію закону про Конституційний суд на заміщення діючої, яка набрала чинності в 1996-му.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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