Київ двічі відмовив Тбілісі у видачі Саакашвілі - Мін'юст Грузії
19.07.2017 13:35
Президент Петро Порошенко заявив грузинським ЗМІ, що не має наміру втручатися в питання екстрадиції Саакашвілі, якщо таке буде піднято в майбутньому
Міхеіл Саакашвілі
Грузія двічі офіційно зверталася до України з проханням про екстрадицію екс-президента країни Міхеіла Саакашвілі, проте обидва рази отримала відмову. Про це повідомила грузинський міністр юстиції Тея Цулукіані, передає Грузія Online.
"Ми двічі офіційно звернулися з Головної прокуратури Грузії до української сторони з проханням передати Саакашвілі і двічі отримали офіційну відмову. Ця інформація вже уточнена, це дійсно так", - сказала вона.
За словами Цулукіані, прохання Тбілісі про екстрадицію було "обгрунтованим" і підкріпленим доказами.
Глава Мін'юсту зазначила, що прокурори України і Грузії "продовжать співпрацю" в цьому напрямку.
Раніше президент Петро Порошенко в інтерв'ю грузинському телебаченню заявив, що "перевірив інформацію" з приводу екстрадиції Саакашвілі і з'ясував, що офіційний Київ відмовився його видати, зажадавши додаткову інформацію.
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"Ми не розглядали питання екстрадиції, але якщо це станеться в майбутньому, це буде прерогатива силових структур і генпрокурора, який дуже уважно розглядає вимогу про екстрадицію будь-якого злочинця. Ми з великим задоволенням будемо співпрацювати з Грузією у справі розслідування будь-яких злочинів. Однак я в це не втручаюся ", - сказав він.
Президент підкреслив, що питання екстрадиції до Грузії окремих персон, в тому числі Саакашвілі, на вищому рівні не розглядалося.
1 квітня 2015 року Генпрокуратура повідомила, що прийняла рішення відмовити Грузії в екстрадиції Саакашвілі.
Влітку 2014 року Грузія оголосила Саакашвілі в розшук. Екс-президент проходить як обвинувачений у трьох кримінальних справах. Його, зокрема, звинувачують у розтраті держкоштів і перевищенні службових повноважень. 2 серпня 2014-го Саакашвілі був заочно арештований судом Тбілісі.
У травні 2015 року Саакашвілі отримав громадянство України.
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"Ми двічі офіційно звернулися з Головної прокуратури Грузії до української сторони з проханням передати Саакашвілі і двічі отримали офіційну відмову. Ця інформація вже уточнена, це дійсно так", - сказала вона.
За словами Цулукіані, прохання Тбілісі про екстрадицію було "обгрунтованим" і підкріпленим доказами.
Глава Мін'юсту зазначила, що прокурори України і Грузії "продовжать співпрацю" в цьому напрямку.
Раніше президент Петро Порошенко в інтерв'ю грузинському телебаченню заявив, що "перевірив інформацію" з приводу екстрадиції Саакашвілі і з'ясував, що офіційний Київ відмовився його видати, зажадавши додаткову інформацію.
Читайте також: Саакашвілі: Порошенко пропонував відправити мене в Азію
"Ми не розглядали питання екстрадиції, але якщо це станеться в майбутньому, це буде прерогатива силових структур і генпрокурора, який дуже уважно розглядає вимогу про екстрадицію будь-якого злочинця. Ми з великим задоволенням будемо співпрацювати з Грузією у справі розслідування будь-яких злочинів. Однак я в це не втручаюся ", - сказав він.
Президент підкреслив, що питання екстрадиції до Грузії окремих персон, в тому числі Саакашвілі, на вищому рівні не розглядалося.
1 квітня 2015 року Генпрокуратура повідомила, що прийняла рішення відмовити Грузії в екстрадиції Саакашвілі.
Влітку 2014 року Грузія оголосила Саакашвілі в розшук. Екс-президент проходить як обвинувачений у трьох кримінальних справах. Його, зокрема, звинувачують у розтраті держкоштів і перевищенні службових повноважень. 2 серпня 2014-го Саакашвілі був заочно арештований судом Тбілісі.
У травні 2015 року Саакашвілі отримав громадянство України.
Читайте також: Атака клонів. Хто стоїть за дублем партії Саакашвілі
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