Київ двічі відмовив Тбілісі у видачі Саакашвілі - Мін'юст Грузії

Грузія двічі офіційно зверталася до України з проханням про екстрадицію екс-президента країни

"Ми двічі офіційно звернулися з Головної прокуратури Грузії до української сторони з проханням передати Саакашвілі і двічі отримали офіційну відмову. Ця інформація вже уточнена, це дійсно так", - сказала вона.





За словами Цулукіані, прохання Тбілісі про екстрадицію було "обгрунтованим" і підкріпленим доказами.





Глава Мін'юсту зазначила, що прокурори України і Грузії "продовжать співпрацю" в цьому напрямку.





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