Порошенко назвав дату переговорів нормандської четвірки

У понеділок, 24 липня, заплановано телефонні переговори в нормандському форматі. Про це президент України





Олександром Лукашенком , який знаходиться з візитом в Києві.

"Уже в понеділок відбудуться телефонні переговори в нормандському форматі, і я буду вимагати негайного реального забезпечення режиму припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення, і в разі невиконання реалізації рішень Великої сімки, які були досягнуті в Італії, в тому числі посилення санкцій, ми не можемо

і не будемо спостерігати за грубим порушенням мінських домовленостей. Кожна смерть українського героя не повинна залишатися без дуже жорсткої реакції", - сказав він.





Порошенко зазначив, що російська агресія не припиняється ні на день, не дивлячись на оголошене "хлібне перемир'я" (перемир'я, оголошене на час збирання врожаю, - ред.).





"Тільки за останні два дні агресор вбив вісім наших захисників, а за всі дні агресії - 11 тисяч українців віддали своє життя, не розрізняючи військових, цивільних або братів", - сказав він.





За словами президента, провал спроби Росії розколоти євроатлантичну солідарність щодо України і успішні реформи "агресор намагається нівелювати кривавою агонією на Донбасі".



