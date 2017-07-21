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Порошенко назвав дату переговорів нормандської четвірки

21.07.2017 15:44
За словами президента, провал спроби РФ розколоти євроатлантичну солідарність щодо України агресор хоче нівелювати кривавою агонією на Донбасі
Порошенко назвав дату переговорів нормандської четвірки
Петр Порошенко с Александром Лукашенко (фото - president.gov.ua)
У понеділок, 24 липня, заплановано телефонні переговори в нормандському форматі. Про це президент України  Петро Порошенко заявив на спільному брифінгу з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який знаходиться з візитом в Києві.

"Уже в понеділок відбудуться телефонні переговори в нормандському форматі, і я буду вимагати негайного реального забезпечення режиму припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення, і в разі невиконання реалізації рішень Великої сімки, які були досягнуті в Італії, в тому числі посилення санкцій, ми не можемо і не будемо спостерігати за грубим порушенням мінських домовленостей. Кожна смерть українського героя не повинна залишатися без дуже жорсткої реакції", - сказав він.

Порошенко зазначив, що російська агресія не припиняється ні на день, не дивлячись на оголошене "хлібне перемир'я" (перемир'я, оголошене на час збирання врожаю, - ред.).

"Тільки за останні два дні агресор вбив вісім наших захисників, а за всі дні агресії - 11 тисяч українців віддали своє життя, не розрізняючи військових, цивільних або братів", - сказав він.

За словами президента, провал спроби Росії розколоти євроатлантичну солідарність щодо України і успішні реформи "агресор намагається нівелювати кривавою агонією на Донбасі".

Раніше сьогодні повідомлялося, що за минулу добу в зоні АТО п'ять військових загинули і вісім поранені.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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