Екватор перейдено: які вузи лідирують за кількістю поданих заяв

Традиційно серед вступників найпопулярнішими спеціальностями залишаються економіка, право, туризм, міжнародні відносини і комп'ютерні науки

Абітурієнти на сьогоднішній день зареєстрували понад 144 тис електронних кабінетів і подали майже 580 тис електронних заяв. Всього на освітньо-кваліфікаційні рівні - молодший спеціаліст, бакалавр та магістр - подано близько 897 тис заяв від 290 тис абітурієнтів. Про це заявив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров під час брифінгу.



"Ці цифри цілком відповідають нинішньому етапу вступної кампанії, що знаходиться на" екваторі ". Зараз буде певний момент, коли подання заяв сповільниться, а потім дуже прискориться в останні дні - це загальна динаміка всіх років", - пояснив Шаров.



За кількістю заяв зараз лідирують:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 29 тис 461 заява;

Львівський національний університет імені Івана Франка - 23 тис 892 заяви ;

Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського " - 19 тис 237 заяв ;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 16 тис 960 заяв ;

Національний університет " Львівська політехніка " - 15 тис 612 заяв ;

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 13 тис 666 заяв ;

Київський національний торговельно - економічний університет - 13 тис 381 заяв ;

Національний авіаційний університет - 13 тис 78 заяв ;

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара - 12 тис 330 заяв ;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова - 11 тис 493 заяви .

Традиційно серед вступників найпопулярнішими спеціальностями залишаються економіка, право, туризм, міжнародні відносини, дещо менше - комп'ютерні науки.Також на брифінгу йшлося про заяви від 18 тис абітурієнтів, які не були прийняті системою через відсутність конкурсного бала. Як повідомила директор ДП Інфоресурс Оксана Бєлік, ці абітурієнти отримали відповідні повідомлення електронною поштою і SMS, і на сьогодні вже 96% з них успішно відновили свої заяви.Як зазначив Олег Шаров, в перші дні у вступників виникло чимало проблем з реєстрацією електронних кабінетів. Вони в основному були викликані розбіжностями персональних даних в документах - пропущені апострофи, чергування "і" / "й", розбіжності в одну букву, представлені старі назви населених пунктів, перейменованих в межах декомунізації тощо. Це було пов'язано з неуважністю як абітурієнтів, так і адміністрацій навчальних закладів.Більшість з цих помилок вже виправлені. Однак тим абітурієнтам, у яких залишилися такі проблеми, МОН дозволило подавати документи в паперовій формі - якщо в присутності представника приймальної комісії вузу буде перевірена неможливість створення електронного кабінету.

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