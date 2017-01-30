Бій в Авдіївці тривав 19 годин, бойовики підтягнули РСЗВ: карта

Бої за промзону в Авдіївці біля Донецька вчора, 29 січня, тривали безперервно 19 годин. Таку інформацію, а також про хід бойових зіткнень на брифінгу повідомив прес-аташе Міноборони з питань АТО Олександр Мотузянік, передає кореспондент ЛІГА.net "Близько 05:00 противник почав масовані обстріли українських позицій з мінометів і гармат. Через півтори-дві години після початку артпідготовки бойовики перейшли в наступ. Сили АТО атакували дві штурмові групи, кожна з яких налічувала 25-30 бойовиків", - сказав спікер штабу .Під час боїв за промзону противник активізувався на флангах, пояснив військовий. У ранкових сутінках бойовики намагалися атакувати сили АТО на позиціях в районі Кам'янки і Крутої Балки."Цей бій тривав годину. Через кілька годин на цих же рубежах окупанти організували два мінометних обстріли, випустивши більше 30 мін", - сказав Мотузянік.Супротивника змусили відступити.

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"Розвиваючи успіх і попереджаючи подальші агресивні дії бойовиків, сили АТО заволоділи однією з передових їх позицій. Згодом противник зробив ще одну спробу наступу, яка також зазнала фіаско. Після цього ворог не намагався атакувати, зосередившись на обстрілах з важкого озброєння", - пояснив прес -офіцер.



Після 13:00 противник атакував позицію сил АТО "шахта Бутівка" з боку селища Спартак як відволікаючий удар з метою розпорошити сили АТО і ускладнити керування військами в боях за промзону. "Ця агресивна провокація також завершилася для них невдало", - зазначив спікер.









"Вчора бої за промзону тривали безперервно протягом 19 годин. За підрахунками Генштабу, було випущено кілька сотень снарядів і мін", - резюмував Мотузянік.



"В результаті бойових дій 29 січня, за попередньою інформацією, п'ятеро українських військовослужбовців загинули, 14 отримали поранення і травми. Майже всі втрати ми понесли під час важких боїв в Авдіївці", - сказав військовий.







Читайте також: Обстріл бойовиками Авдіївки: двоє військових загинули, п'ятеро поранені За даними штабу АТО, сьогодні гібридна армія РФ продовжує обстрілювати позиції українських військ з мінометів, танків і гаубиць. Також з боку Донецька підтягнута до лінії фронту реактивна артилерія терористів.



За повідомленнями волонтерів, які зараз знаходяться близько позицій ЗСУ в районі боїв, близько полудня в районі Авдіївки "дещо стихла робота ствольної артилерії, хоча не припиняють працювати 82-мм і 120-мм міномети". "З радіоперехоплення стало відомо, що на підмогу терористам їде більше двох десятків КамАЗів з російським спецназом", -





відзначили в групі Вернись живим. Станом на північ 30 січня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):





На луганському напрямку фронту вчора , 29 січня, бойові дії велися тільки в Попаснянському районі .



" Після 17:00 бойовики почали обстріл наших позицій , застосовуючи міномети . Було випущено близько 30 мін . Кілька разів українські війська відкривали вогонь у відповідь . На ділянці фронту від кордону з Росією до Золотого вчора було тихо " , - зазначив полковник .



Всього за минулу добу на луганському ділянці фронту сталося вісім обстрілів з боку окупантів , в тому числі п'ять - з важкого озброєння .





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