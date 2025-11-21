Росіяни вдарили по Запоріжжю, Білий дім розповів про новий мирний план – LIVE
Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України й розпочала повномасштабне вторгнення. Вже понад три роки Сили оборони дають відсіч ворогові, знищивши понад 1 млн росіян, купу техніки та зброї окупантів.
Нардеп з СН заявив LIGA.net, що на закритій зустрічі з фракцією Зеленський заявив, що повернеться до кадрових питань після закінчення двох критичних тижнів міжнародних переговорів.
Співрозмовець додав: президент натякнув депутатам, що Єрмак – "його глава ОП, а не фракції".
Зеленський заявив, що над новим американським мирним планом працюватиме не тільки Україна і США, а і європейські та інші партнери.
Генштаб ЗСУ заперечив заяви російського керівництва про буцімто захоплення Куп'янська та Ямполя на Харківщині та Донеччині після доповіді Герасимова Путіну.
Увечері 20 листопада росіяни вдарили по Запоріжжю, через що є загиблі та поранені.
Речниця Білого дому заперечила, що новий план США передбачає значні поступки від України, і не вимагає багато від Росії, й зауважила, що переговори ведуться з обома сторонами.
Повну заяву Лівітт читайте тут.
Ввечері 20 листопада стало відомо, що кількість загиблих через російський удар по Тернополю збільшилась до 28 людей.
Президент Зеленський заявив, що під час переговорів зі США обговорювався й цей обстріл – Вашингтон отримав дані щодо іноземних компонентів у російських ракетах.
Тимчасово повірена США в Україні заявила про "надзвичайно конструктивні переговори" з Зеленським.
Сенатор США Грем, який просуває підтриманий Трампом законопроєкт про нові обмеження проти РФ, виступив за "гідне й справедливе" завершення російсько-української війни завдяки переговорам за участі Києва та Європи.
Новий план щодо врегулювання війни Росії проти України, нібито розроблений Сполученими Штатами з РФ, передбачає зняття санкцій з держави-агресора та припинення розслідування воєнних злочинів. Про це повідомило агентство Bloomberg.
У четвер, 20 листопада, Рада Європейського Союзу ввела санкції щодо 10 осіб, відповідальних за серйозні порушення або зловживання правами людини та репресії проти громадянського суспільства і демократичної опозиції в Росії.
Зеленський офіційно отримав від США проєкт мирного плану - Київ та Вашингтон погодилися працювати над пунктами документа для "гідного закінчення" війни РФ проти України.
Секретар РНБО Умєров приїхав з закордонного відрядження, що відбувалась на тлі "Міндічгейту" та чуток про те, що чиновник відмовляється повертатись до України.
У Брюсселі вирішили, що найкращим способом протидіяти "капітулянтським" мирним планам стосовно України є тиск на фінанси Росії. Про це, як йдеться у тексті LIGA.net, заявили міністри закордонних справ Швеції та Литви під час зустріч голів МЗС країн Євросоюзу у Брюсселі.
Журналістка Юлія Кирієнко звинуватила народного депутата від Слуги народу Олександра Федієнка в тому, що він опублікував відео з виставки виробників засобів радіоелектронної боротьби, після чого Росія завдала масованого удару по Тернополю. Депутат заявив, що нічого секретного не публікував і мав дозвіл на фільмування.
Сили оборони уразили Рязанський та Ільський НПЗ і вдарили по скупченню солдатів РФ у Донецькій області.
СБУ оголосила підозри п'ятьом ставленикам Кремля в окупації, які у 2022 році незаконно депортували до РФ 367 дітей з України.
Влада підтвердила, що через російський обстріл 19 листопада Україна була змушена зменшувати потужність атомної генерації. Станом на 20 листопада дві атомні електростанції України – Південноукраїнська та Хмельницька – працюють на номінальній потужності, а Рівненська – на зниженій.
Призначений посол Росії в Кишиневі Олег Озеров 20 листопада прибув до Міністерства закордонних справ Молдови, де йому висловили протест у зв'язку з прольотом безпілотника над територією країни.
"Мирний" план, розроблений спільно Сполученими Штатами та Росією, передбачає скорочення чисельності українських військ до 40% від нинішнього рівня. Про це повідомила газета The Economist.
20 листопада в Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням росіян, належать українським оборонцям.
Розвідка встановила дані 10 вчителів, які переїхали з Росії на тимчасово окуповані території для "ідеологічного перевиховання" українських дітей.
У Європі прокоментували "мирний план" Трампа щодо завершення війни РФ проти України. Кая Каллас наголосила, що його мають погодити Україна та ЄС, і зазначила, що умови не передбачають поступок з боку РФ.
Польща доєдналася до ініціативи PURL щодо закупівлі американської зброї для України. До кінця року виділить $100 млн. Про це оголосив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.
Російські війська могли застосувати по Мирнограду Донецької області 3000-кілограмову керовану авіабомбу.
"Росіяни продовжують стирати з лиця землі Мирноград. На відео – момент прильоту КАБа по руїнах міста. Ймовірно, це був КАБ-3000 – один з найбільш потужних різновидів конвенційної зброї в арсеналі загарбників", – повідомили ВМС.
У Тернополі тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки в ніч проти 19 листопада. Загинули 26 осіб, невідомо про місцеперебування 22 людей.
ВСП почала перевірку інформації із соцмереж про те, що курсантів Житомирського військового інституту нібито змусили шикуватися у військовій формі, а за відмову вони отримали догани. У виші стверджують, що це викривлена інформація.
У Курській області понад 16 000 абонентів залишилися без світла в результаті нібито атаки на електричні підстанції в кількох районах.
План США передбачає, що Росія платитиме "оренду" за контроль над Донбасом, пише The Telegraph. Така схема, ймовірно, дозволить уникнути необхідності проведення референдуму в Україні.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для завершення російсько-української війни на "складні" поступки повинні піти обидві країни.
Увечері 19 листопада і в ніч проти 20-го Росія атакувала Дніпро й область, поціливши по цивільних об'єктах і вбивши тварин на фермі.
Троє чоловіків отримали поранення, один у важкому стані.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв оснастити українську армію далекобійними системами озброєння, проте ухильно відповів щодо крилатих ракет Taurus.
У ніч проти 20 листопада російське місто Рязань, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів держави-агресора, перебувало під атакою дронів.
NBC пише, що Трамп цього тижня схвалив 28-пунктний план мирного урегулювання російсько-української війни, який високопосадовці адміністрації приховано розробляли протягом останніх кількох тижнів у консультації з російським послом Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками.
Спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив колегам, що піде з посади в січні 2026 року.
У Тернополі зросла кількість загиблих через масовану атаку до 26 осіб, травмованих близько 100, зокрема 18 дітей. Ще шестеро осіб не виходять на зв'язок, серед них - троє дітей.
Буданов заявив, що десант спецпризначенців ГУР у Покровську виграв час для підходу основних підрозділів ЗСУ, після чого окупанти перестали казати, що це місто вже захоплено ними.
Зустріч спецпосланця глави США Віткоффа з президентом Зеленським була відкладена, зокрема, через незацікавленість президента України обговорювати новий мирний план Трампа, заявив співрозмовник Axios.
Україна представила США свої військові розробки, зокрема щодо безпілотників.
За даними співрозмовників Reuters, план США та Росії з врегулювання війни проти України може передбачати відмову Києва від окупованих територій та частини озброєння, а також скорочення ЗСУ.
Кирило Буданов заявив, що Україна очікує на вікно можливостей щодо завершення війни Росії проти України у лютому 2026 року.
Ексголова Укренерго назвав стратегії російських обстрілів української енергосистеми. За його словами, окупанти намагаються знищити електростанції та розділити східну й західну енергосистеми.
Зеленський повідомив, що Україна сподівається до кінця року відновити обміни полоненими з Росією.
"Апокаліпсису" з опаленням у тилових містах України взимку 2025-2026 року не буде. Водночас саме опалення може бути обмеженим – з нижчою температурою, заявив LIGA.net директор організації "Центр досліджень енергетики".
Росія вдарила по будинках у Тернополі ракетами Х-101, які були виготовлені у 2025 році. Запуски відбувалися з шести літаків Ту-95МС і чотирьох Ту-160МС.
Російський удар по Тернополю, через який загинуло більш ніж два десятки людей, обговорять під час засідання Радбезу ООН 20 листопада.
США, схоже, планують представити умови нового мирного плану Зеленському як доконаний факт, заявило видання Politico після спілкування з посадовцями адміністрації Трампа.
У Тернополі збільшилась кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв, зокрема трьох дітей.
Зеленський мав дзвінок з Туском: Україна та Польща згодні, що за диверсіями в останній стоїть Росія. Для підривної діяльності та пропаганди використовувався Telegram, а на УЗ впроваджено належні заходи для протидії такому саботажу.
Україні відомі імена понад 18 000 іноземців зі 128 країн та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати у складі Збройних сил РФ.
СБУ повідомила, що в Україні довічне ув’язнення заочно отримав гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, його визнали винним у колабораційній діяльності та воєнних злочинах. Про це повідомила Служба безпеки України.