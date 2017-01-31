Загроза катастрофи: ситуація в Авдіївці на 15:00

Незважаючи на обстріли, Донецька ОВЦА тримає під контролем ситуацію в Авдіївці. Ситуація на Коксохімі також контролюється

Фото: facebook.com/ato

ЛIГАБiзнесIнформ

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