Загроза катастрофи: ситуація в Авдіївці на 15:00
31.01.2017 17:15
Незважаючи на обстріли, Донецька ОВЦА тримає під контролем ситуацію в Авдіївці. Ситуація на Коксохімі також контролюється
Фото: facebook.com/ato
Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенку і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману про ситуацію в Авдіївці. Про це Жебрівський повідомив у себе в Facebook.
За словами Жебрівського, президент Порошенко і прем'єр-міністр тримають ситуацію в Авдіївці під особистим контролем.
Ситуація в місті
"Обстріли Авдіївки не припиняються. Письмового підтвердження припинення вогню в зоні ремонтних робіт російська сторона в СЦКК так і не надала. Сьогодні ремонтні бригади вже не зможуть вийти на місце розриву лінії електропостачання", - повідомив Жебрівський.
Він також додав, що на пыдсилення Авдіївці прибуло чотири карети швидкої допомоги з Костянтинівки.
Прес-секретар Жебрівського Олесь Пограничний в коментарі ЛІГА.net розповів, що ситуація в місті перебуває під контролем ОВWА.
"Евакуація не відбувається, це була підготовка до евакуації, яку проведуть у разі загострення ситуації. Зараз йдеться тільки про те, щоб забрати тяжкохворих, забрати людей з особливими потребами, які перебувають вдома", - повідомив він.
Пограничний додав, що в місто привезли багато дизель-генераторів, працюють пункти обігріву.
Щодо обстрілів в районі Авдіївки, в коментарі ЛІГА.net спікер штабу АТО полковник Олександр Мотузянік повідомив, що ворог проявляє бойову активність.
Ситуація на Коксохімі
За словами Пограничного, ситуація на Коксохімі складна, поки вдалося запобігти повній зупинці підприємства.
"Зараз на Коксохімі вдалося підключити газ і температуру теплоносія підняли до 44 градусів. Це принаймні на градус в будинках буде тепліше", - повідомив він.
Разом з тим, Пограничний додав, що якщо найближчим часом ремонтники не будуть допущені на місце розриву лінії електропостачання, слова директора заводу Муси Магомедова про повну зупинку Коксохіму можуть здійснитися.
Ситуація на фронті
Ситуація в зоні бойових дій залишається складною, але контрольованою, зазначив спікер штабу АТО Олександр Мотузянік. "Щодо ситуації на лінії зіткнення станом на 15:00 в цілому є інформація про 25 обстрілів. За попередньою інформацією, є двоє поранених, один військовий отримав бойову травму", - сказав він.
Увечері 30 січня в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки на місцевому коксохімічному заводі були перебиті всі гілки електропостачання, в результаті чого на підприємстві почалася часткова консервація, а місто опинилося на межі соціально-економічної катастрофи.
Було оголошено надзвичайний стан. Генерали РФ в СЦКК блокують спроби ремонтних робіт, гарантії припинення вогню на час ремонту були отримані тільки вранці.
Вночі та вранці 31 січня 2017 року гібридна російська армія випустила понад сотні реактивних снарядів БМ-21 Град з житлових кварталів Донецька. Вранці окупанти знову пішли в наступ, але були відкинуті з втратами.
За словами Жебрівського, президент Порошенко і прем'єр-міністр тримають ситуацію в Авдіївці під особистим контролем.
Ситуація в місті
"Обстріли Авдіївки не припиняються. Письмового підтвердження припинення вогню в зоні ремонтних робіт російська сторона в СЦКК так і не надала. Сьогодні ремонтні бригади вже не зможуть вийти на місце розриву лінії електропостачання", - повідомив Жебрівський.
Він також додав, що на пыдсилення Авдіївці прибуло чотири карети швидкої допомоги з Костянтинівки.
Прес-секретар Жебрівського Олесь Пограничний в коментарі ЛІГА.net розповів, що ситуація в місті перебуває під контролем ОВWА.
"Евакуація не відбувається, це була підготовка до евакуації, яку проведуть у разі загострення ситуації. Зараз йдеться тільки про те, щоб забрати тяжкохворих, забрати людей з особливими потребами, які перебувають вдома", - повідомив він.
Пограничний додав, що в місто привезли багато дизель-генераторів, працюють пункти обігріву.
Щодо обстрілів в районі Авдіївки, в коментарі ЛІГА.net спікер штабу АТО полковник Олександр Мотузянік повідомив, що ворог проявляє бойову активність.
Ситуація на Коксохімі
За словами Пограничного, ситуація на Коксохімі складна, поки вдалося запобігти повній зупинці підприємства.
"Зараз на Коксохімі вдалося підключити газ і температуру теплоносія підняли до 44 градусів. Це принаймні на градус в будинках буде тепліше", - повідомив він.
Разом з тим, Пограничний додав, що якщо найближчим часом ремонтники не будуть допущені на місце розриву лінії електропостачання, слова директора заводу Муси Магомедова про повну зупинку Коксохіму можуть здійснитися.
Ситуація на фронті
Ситуація в зоні бойових дій залишається складною, але контрольованою, зазначив спікер штабу АТО Олександр Мотузянік. "Щодо ситуації на лінії зіткнення станом на 15:00 в цілому є інформація про 25 обстрілів. За попередньою інформацією, є двоє поранених, один військовий отримав бойову травму", - сказав він.
Увечері 30 січня в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки на місцевому коксохімічному заводі були перебиті всі гілки електропостачання, в результаті чого на підприємстві почалася часткова консервація, а місто опинилося на межі соціально-економічної катастрофи.
Було оголошено надзвичайний стан. Генерали РФ в СЦКК блокують спроби ремонтних робіт, гарантії припинення вогню на час ремонту були отримані тільки вранці.
Вночі та вранці 31 січня 2017 року гібридна російська армія випустила понад сотні реактивних снарядів БМ-21 Град з житлових кварталів Донецька. Вранці окупанти знову пішли в наступ, але були відкинуті з втратами.
Читайте також: 72-а омбр про спробу штурму Авдіївки: Бойовики отримали по зубах
І грянув грім: Авдіївка і той, який не стріляв
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