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Янукович просив Росію ввести війська в Україну - Луценко

17.01.2017 16:01
Генеральний прокурор Юрій Луценко оприлюднив документи ООН, які свідчать про державну зраду екс-президента Віктора Януковича
Янукович просив Росію ввести війська в Україну - Луценко
Юрій Луценко
Головна військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви екс-президента Віктора Януковича від 1 березня 2014 року, в якій він просив Росію ввести війська на територію України. Документ генеральний прокурор Юрій Луценко опублікував у себе в  Facebook.

"Головна військова прокуратура отримала від постійного представництва України офіційний лист секретаріату ООН з наданням українській стороні завіреної офіційною печаткою ООН фотокопії заяви Януковича від 01.03.2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну і всі офіційні матеріали, які були додані від РФ до заяви представника РФ в ООН Чуркіна", - повідомив Луценко.

За словами генпрокурора, оприлюднити дані досудового слідства дозволив старший прокурор у провадженні про держзраду Януковича.


Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генпрокурор підкреслив, що всі отримані українським слідством матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала РФ.

3 березня 2014 на засіданні Ради безпеки ООН представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що про введення військ на територію України російську владу просив особисто "діючий і законно обраний президент України Віктор Янукович".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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