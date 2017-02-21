Луценко закликав почати міжнародне переслідування бойовиків ЛДНР

Щоб допомогти Україні захиститись від російської агресії, світ повинен почати міжнародне кримінальне переслідування терористів ЛНР і ДНР





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Україна потребує якнайшвидшого політичне рішення про початок міжнародного кримінального переслідування членів терористичних організацій ДНР і ЛНР. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко сказав сьогодні під час спілкування з журналістами.Він повідомив, що ст. 258 КК України (терористичний акт) є однією з найбільш широко застосовуваних зараз на території Донецької та Луганської областей."Ми всі пам'ятаємо загострення ситуації в Авдіївці, все пам'ятаємо про жертви. Всі випадки дій щодо цивільних осіб Авдіївки кваліфіковані як терористичний акт", - зазначив Луценко.За його словами, правоохоронці чітко фіксують всі випадки терористичних актів не тільки проти військовослужбовців України, а й проти цивільного населення, а також фіксують всі матеріальні збитки, які завдають терористи як промисловим, так і житловим об'єктам інфраструктури."Це меседж для європейських друзів України - ми потребуємо захисту мирного населення від терористичних актів, які щодня відбуваються на території України. Ми потребуємо якнайшвидшого політичного рішення про початок міжнародного кримінального переслідування членів терористичних організацій ДНР і ЛНР", - підкреслив Луценко.ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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