ЄС: Україні потрібні антикорупційні суди
07.03.2017 13:43
На тлі історії з главою ДФС в київському посольстві ЄС підтримали антикорупційні відомства і заявили про необхідність збереження їх незалежності
Хюг Мінгареллі
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура роблять "важливу справу", і їх робота повинна залишатися незалежною від політичної ситуації в країні. Про це заявив керівник представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, пише Twitter відомства.
"НАБУ і САП роблять важливу роботу, особливо в останні дні; приємно бачити, коли суди діють", - сказав він.
За словами Мінгареллі, боротьба з корупцією - головний виклик суспільства, і для посилення ефективності таких заходів "Україні будуть потрібні спеціалізовані антикорупційні суди".
"Антикорупційні органи України повинні діяти незалежно, адже від цього залежить майбутнє верховенства права", - резюмував посол ЄС.
Мінгареллі окремо торкнувся теми аудиту НАБУ, підкресливши, що "важливо" його проведення саме незалежними експертами.
24 лютого італійський посол Давида Ла Чечілія заявив, що Рим підтримує створення в Україні антикорупційного суду, а 6 березня в американському посольстві зазначили, що необхідність створення таких судів "стає очевидною".
"НАБУ і САП роблять важливу роботу, особливо в останні дні; приємно бачити, коли суди діють", - сказав він.
За словами Мінгареллі, боротьба з корупцією - головний виклик суспільства, і для посилення ефективності таких заходів "Україні будуть потрібні спеціалізовані антикорупційні суди".
"Антикорупційні органи України повинні діяти незалежно, адже від цього залежить майбутнє верховенства права", - резюмував посол ЄС.
Мінгареллі окремо торкнувся теми аудиту НАБУ, підкресливши, що "важливо" його проведення саме незалежними експертами.
Читайте також: Глава Верховного суду висловився проти антикорупційних судів1 лютого 2017 року Верховна Рада зареєструвала законопроект про створення антикорупційного суду. Проектом закону пропонується створити Вищий антикорупційний суд з 70 суддів, з яким будуть підслідні всі справи НАБУ і САП. Глава бюро Артем Ситник заявив, що антикорупційний суд можна створити до кінця 2017 року.
24 лютого італійський посол Давида Ла Чечілія заявив, що Рим підтримує створення в Україні антикорупційного суду, а 6 березня в американському посольстві зазначили, що необхідність створення таких судів "стає очевидною".
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