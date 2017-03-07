ЄС: Україні потрібні антикорупційні суди

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1 лютого 2017 року Верховна Рада

зареєструвала законопроект про створення антикорупційного суду. Проектом закону пропонується створити Вищий антикорупційний суд з 70 суддів, з яким будуть підслідні всі справи НАБУ і САП. Глава бюро

Артем Ситник заявив, що антикорупційний суд





можна створити до кінця 2017 року. 24 лютого італійський посол Давида Ла Чечілія





заявив, що Рим підтримує створення в Україні антикорупційного суду, а 6 березня в американському посольстві зазначили , що необхідність створення таких судів "стає очевидною".

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