НАБУ відкрило справу проти Омеляна

У прес-службі міністерства інфраструктури запевнили - глава відомства "готовий довести, що ніяких порушень з його боку не було"

Детективи Національного антикорупційного бюро ведуть розслідування проти голови міністерства інфраструктури

Володимира Омеляна у справі №52017000000000351 від 26 травня 2017 роки (декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення).



Це випливає з рішення Солом'янського райсуду Києва, доступного в реєстрі судових рішень.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 10 грудня 2016 року міністр з дружиною і сином почали проживати в будинку, що належить з 27 вересня того ж року двоюрідній племінниці дружини. Орієнтовна вартість будинку - 7 млн ​​грн. При цьому в декларації за минулий рік Омелян вказав, що проживає в іншому будинку, а про будинок, в якому фактично жив в цей період в сім'єю, не згадав.



З рішення суду відомо, що Омелян не вказав в декларації BMW X5 вартістю близько 1,5 млн грн, на якому їздить вже два роки. Автомобіль зареєстрований на брата міністра.



Також у детективів є питання з приводу декларування його доходів за 2016-й.



У прес-службі НАБУ коментувати справу відмовилися, порадивши кореспонденту





LIGA.net подати журналістський запит.



Читайте також: Омелян: Найбільший вплив в Укрзалізниці у Дубневича і Лєснікова Суд дозволив бюро тимчасовий доступ до документів ПрАТ "Київстар". Йдеться про інформацію про номер абонента мобільного зв'язку, який зареєстрований на Омеляна. У Київстарі детективи хочуть дізнатися дані про дати, час, тривалість, тип дзвінків і повідомлень, місця знаходження абонента під час сеансів, IMEI телефонів, на які дзвонили, а також інформацію про користування інтернетом з його мобільного. Вказується період, дані про який цікавлять бюро: з 1 грудня 2016 року по 1 січня 2017 року.







Пізніше у себе в Facebook прес-секретар мінінстерства Марина Томко повідомила , що Омелян "відкритий для співпраці" з ГПУ, СБУ і НАБУ. "Він готовий відповісти на всі питання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які підтверджують, що ніяких порушень з його боку не було", - додала вона.







Читайте також: Омелян: Балчун втік з країни 25 січня глава Мінінфраструктури передав прем'єр-міністру

документи по корупційній діяльності на залізниці. Володимиру Гройсману документи по корупційній діяльності на залізниці. Він сказав, що сподівається на подальшу професійну дискусію за участю глави уряду. У свою чергу Гройсман зазначив: "Я б попросив. Може, передайте в НАБУ краще. Щось Ви так довго приховували цю інформацію".





У березні 2017 року НАБУ повідомило , що розслідує 14 кримінальних проваджень по корупції на Укрзалізниці з сумою збитків за схемами в 635 млн грн.





Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.