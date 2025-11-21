Россияне ударили по Запорожью, в "мирном плане" впервые есть гарантии для Украины – LIVE

Утром 24 февраля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала полномасштабное вторжение. Уже более трех лет Силы обороны дают отпор врагу, уничтожив более 1 млн россиян, кучу техники и оружия оккупантов.

21.11.2025
07:14

"Мирный план" Трамп для Украины включает гарантии безопасности по образцу пятой статьи НАТО, которые обязывают США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все трансатлантическое сообщество.

01:09

Нардеп из СН заявил LIGA.net, что на закрытой встрече с фракцией Зеленский заявил, что вернется к кадровым вопросам после окончания двух критических недель международных переговоров.

Собеседник добавил: президент намекнул депутатам, что Ермак – "его глава ОП, а не фракции".

00:36

Зеленский заявил, что над новым американским мирным планом будут работать не только Украина и США, но и европейские и другие партнеры.

20.11.2025
23:59

Генштаб ВСУ опроверг заявления российского руководства о якобы захвате Купянска и Ямполя в Харьковской и Донецкой областях после доклада Герасимова Путину.

23:42

Вечером 20 ноября россияне ударили по Запорожью, из-за чего есть погибшие и раненые.

22:22

Пресс-секретарь Белого дома отрицает, что новый план США предусматривает значительные уступки от Украины, и не требует много от России, и отметила, что переговоры ведутся с обеими сторонами.

Полное заявление Литвитт читайте здесь.

21:35

Вечером 20 ноября стало известно, что количество погибших из-за российского удара по Тернополю увеличилась до 28 человек.

Президент Зеленский заявил, что во время переговоров с США обсуждался и этот обстрел – Вашингтон получил данные об иностранных компонентах в российских ракетах.

21:00

Временно поверенная США в Украине заявила о "чрезвычайно конструктивные переговоры" с Зеленским.

20:28

Сенатор США Грэм, продвигающий поддержанный Трампом законопроект о новых ограничениях против РФ, выступил за "достойное и справедливое" завершение российско-украинской войны благодаря переговорам с участием Киева и Европы.

19:26

Новый план по урегулирование войны России против Украины, якобы разработанный Соединенными Штатами с РФ, предусматривает снятие санкций с государства-агрессора и прекращение расследования военных преступлений. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

19:25

В четверг, 20 ноября, Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении 10 лиц, ответственных за серьезные нарушения или злоупотребления правами человека и репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции в России.

19:00

Зеленский официально получил от США проект мирного плана - Киев и Вашингтон согласились работать над пунктами документа для "достойного окончания" войны РФ против Украины.

18:42

Секретарь СНБО Умеров приехал из заграничной командировки, которая происходила на фоне "Миндичгейта" и слухов о том, что чиновник отказывается возвращаться в Украину.

17:23

В Брюсселе решили, что лучшим способом противодействовать "капитулянтским" мирным планам насчет Украины является давление на финансы России. Об этом, как сообщается в тексте LIGA.net, заявили министры иностранных дел Швеции и Литвы во время встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

17:14

Журналистка Юлия Кириенко обвинила народного депутата от Слуги народа Александра Федиенко в том, что он опубликовал видео с выставки производителей средств радиоэлектронной борьбы, после чего Россия нанесла массированный удар по Тернополю. Депутат заявил, что ничего секретного не публиковал и имел разрешение на съемку.

16:59

Силы обороны поразили Рязанский и Ильский НПЗ, а также ударили по скоплению российских солдат в Донецкой области.

16:58

СБУ объявила о подозрении пяти ставленникам Кремля на оккупированных территориях, которые в 2022 году незаконно депортировали в РФ 367 детей из Украины.

16:56

Влада подтвердила, что из-за российского обстрела 19 ноября Украина была вынуждена уменьшать мощность атомной генерации. По состоянию на 20 ноября две атомные электростанции Украины – Пивденноукраинская и Хмельницкая – работают на номинальной мощности, а Ровенская – на пониженной.

14:59

Назначенный посол России в Кишиневе Олег Озеров 20 ноября прибыл в Министерство иностранных дел Молдовы, где ему выразили протест в связи с пролетом беспилотника над территорией страны.

13:52

"Мирный" план, разработанный совместно Соединенными Штатами и Россией, предусматривает сокращение численности украинских войск до 40% от нынешнего уровня. Об этом сообщила газета The Economist.

12:57

20 ноября в Украину вернули 1000 тел, которые, по утверждению россиян, принадлежат украинским защитникам.

12:42

Разведка установила данные 10 учителей, которые переехали из России на временно оккупированные территории для "идеологического перевоспитания" украинских детей.

12:40

В Европе прокомментировали "мирный план" Трампа об окончании войны РФ против Украины. Кая Каллас подчеркнула, что его должны согласовать Украина и ЕС, и отметила, что условия не предусматривают уступок со стороны РФ.

12:25

Польша присоединилась к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. До конца года выделит $100 млн. Об этом объявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

11:58

Российские войска могли применить по Мирнограду Донецкой области 3000-килограммовую управляемую авиабомбу.

"Россияне продолжают стирать с лица земли Мирноград. На видео – момент прилета КАБа по руинам города. Вероятно, это был КАБ-3000 – один из самых мощных разновидностей конвенционного оружия в арсенале захватчиков", – сообщили ВМС.

11:00

В Тернополе продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после массированной атаки в ночь на 19 ноября. Погибли 26 человек, местонахождение 22 граждан неизвестно.

10:38

ВСП начала проверку информации из соцсетей о том, что курсантов Житомирского военного института якобы заставили выстроиться в военной форме, а за отказ они получили выговоры. В вузе утверждают, что это искаженная информация.

10:30

В Курской области свыше 16 000 абонентов остались без света в результате якобы атаки на электроподстанции в нескольких районах.

09:44

План США предусматривает, что Россия будет платить "аренду" за контроль над Донбассом, пишет The Telegraph. Такая схема, вероятно, позволит избежать необходимости проведения референдума в Украине.

09:34

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для завершения российско-украинской войны обеим странам придется пойти на "сложные" уступки.

09:30

Вечером 19 ноября и в ночь на 20-е Россия атаковала Днепр и область, попав по гражданским объектам и убив животных на ферме.

Трое мужчин получили ранения, один в тяжелом состоянии.

Россияне ударили по Запорожью, в "мирном плане" впервые есть гарантии для Украины – LIVE
09:29

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал оснастить украинскую армию дальнобойными системами вооружения, однако уклончиво ответил относительно крылатых ракет Taurus.

08:25

В ночь на 20 ноября российский город Рязань, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов государства-агрессора, находился под атакой дронов.

07:23

NBC пишет, что Трамп на этой неделе одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования российско-украинской войны, который чиновники администрации скрыто разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

19.11.2025
22:54

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил коллегам, что уйдет с должности в январе 2026 года.

22:52

В Тернополе возросло число погибших из-за массированной атаки до 26 человек, около 100 получили ранения, в том числе 18 детей. Еще шестеро человек не выходят на связь, среди них - трое детей.

21:47

Буданов заявил, что десант спецназовцев ГУР в Покровске выиграл время для подхода основных подразделений ВСУ, после чего оккупанты перестали говорить, что этот город уже захвачен ими.

21:42

Встреча спецпосланника главы США Уиткоффа с президентом Зеленским была отложена, в частности, из-за незаинтересованности президента Украины обсуждать новый мирный план Трампа, заявил собеседник Axios.

20:00

Украина представила США свои военные разработки, в частности, по поводу беспилотников.

19:48

По данным источников Reuters, план США и России по урегулированию войны против Украины может предусматривать отказ Киева от оккупированных территорий и части вооружений, а также сокращение ВСУ.

19:03

Кирилл Буданов заявил, что Украина ожидает окна возможностей относительно завершения войны России против Украины в феврале 2026 года.

19:01

Бывший глава Укрэнерго назвал стратегии российских обстрелов украинской энергосистемы. По его словам, оккупанты пытаются уничтожить электростанции и разделить восточную и западную энергосистемы.

18:23

Зеленский сообщил, что Украина надеется до конца года возобновить обмены пленными с Россией.

18:03

"Апокалипсиса" с отоплением в тыловых городах Украины зимой 2025-2026 года не будет. В то же время само отопление может быть ограниченным – с более низкой температурой, заявил LIGA.net директор организации "Центр исследований энергетики".

17:11

Россия ударила по жилым домам в Тернополе ракетами Х-101, которые были изготовлены в 2025 году. Запуски производились с шести самолетов Ту-95МС и четырех Ту-160МС.

16:50

Российский удар по Тернополю, из-за которого погибло более двух десятков человек, обсудят во время заседания Совбеза ООН 20 ноября.

16:00

США, похоже, планируют представить условия нового мирного плана Зеленскому как свершившийся факт, заявило издание Politico после общения с чиновниками администрации Трампа.

15:39

В Тернополе увеличилась количество погибших в результате российской атаки 19 ноября – известно о 25 жертвах, в том числе троих детях.

14:43

Зеленский провел телефонный разговор с Туском: Украина и Польша согласны, что за диверсиями в последней стоит Россия. Для подрывной деятельности и пропаганды использовался Telegram, а на УЗ были приняты надлежащие меры для противодействия такому саботажу.

14:23

Украине известны имена более 18 000 иностранцев из 128 стран и непризнанных территорий, которые воевали или продолжают воевать в составе Вооруженных сил РФ.

войнахроника