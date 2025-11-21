Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України й розпочала повномасштабне вторгнення. Вже понад три роки Сили оборони дають відсіч ворогові, знищивши понад 1 млн росіян, купу техніки та зброї окупантів.

21.11.2025
08:33

План Трампа передбачає створення демілітаризованої зони, відсутність військ НАТО в Україні та скорочення ЗСУ до 600 000.

07:49

У ніч проти 21 листопада росіяни атакували ударними безпілотниками Одесу, внаслідок чого постраждали п’ять людей, серед них дитина.

Росіяни вдарили по Запоріжжю, у "мирному плані" вперше є гарантії для України – LIVE
07:14

"Мирний план" Трамп для України містить гарантії безпеки за зразком п'ятої статті НАТО, які зобов’язують США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю трансатлантичну спільноту.

01:09

Нардеп з СН заявив LIGA.net, що на закритій зустрічі з фракцією Зеленський заявив, що повернеться до кадрових питань після закінчення двох критичних тижнів міжнародних переговорів.

Співрозмовець додав: президент натякнув депутатам, що Єрмак – "його глава ОП, а не фракції".

00:36

Зеленський заявив, що над новим американським мирним планом працюватимуть не тільки Україна і США, а і європейські та інші партнери.

20.11.2025
23:59

Генштаб ЗСУ заперечив заяви російського керівництва про буцімто захоплення Куп'янська та Ямполя на Харківщині та Донеччині після доповіді Герасимова Путіну.

23:42

Увечері 20 листопада росіяни вдарили по Запоріжжю, через що є загиблі та поранені.

22:22

Речниця Білого дому заперечила, що новий план США передбачає значні поступки від України, і не вимагає багато від Росії, й зауважила, що переговори ведуться з обома сторонами.

Повну заяву Лівітт читайте тут.

21:35

Ввечері 20 листопада стало відомо, що кількість загиблих через російський удар по Тернополю збільшилась до 28 людей.

Президент Зеленський заявив, що під час переговорів зі США обговорювався й цей обстріл – Вашингтон отримав дані щодо іноземних компонентів у російських ракетах.

21:00

Тимчасово повірена США в Україні заявила про "надзвичайно конструктивні переговори" з Зеленським.

20:28

Сенатор США Грем, який просуває підтриманий Трампом законопроєкт про нові обмеження проти РФ, виступив за "гідне й справедливе" завершення російсько-української війни завдяки переговорам за участі Києва та Європи.

19:26

Новий план щодо врегулювання війни Росії проти України, нібито розроблений Сполученими Штатами з РФ, передбачає зняття санкцій з держави-агресора та припинення розслідування воєнних злочинів. Про це повідомило агентство Bloomberg.

19:25

У четвер, 20 листопада, Рада Європейського Союзу ввела санкції щодо 10 осіб, відповідальних за серйозні порушення або зловживання правами людини та репресії проти громадянського суспільства і демократичної опозиції в Росії.

19:00

Зеленський офіційно отримав від США проєкт мирного плану - Київ та Вашингтон погодилися працювати над пунктами документа для "гідного закінчення" війни РФ проти України.

18:42

Секретар РНБО Умєров приїхав з закордонного відрядження, що відбувалась на тлі "Міндічгейту" та чуток про те, що чиновник відмовляється повертатись до України.

17:23

У Брюсселі вирішили, що найкращим способом протидіяти "капітулянтським" мирним планам стосовно України є тиск на фінанси Росії. Про це, як йдеться у тексті LIGA.net, заявили міністри закордонних справ Швеції та Литви під час зустріч голів МЗС країн Євросоюзу у Брюсселі.

17:14

Журналістка Юлія Кирієнко звинуватила народного депутата від Слуги народу Олександра Федієнка в тому, що він опублікував відео з виставки виробників засобів радіоелектронної боротьби, після чого Росія завдала масованого удару по Тернополю. Депутат заявив, що нічого секретного не публікував і мав дозвіл на фільмування.

16:59

Сили оборони уразили Рязанський та Ільський НПЗ і вдарили по скупченню солдатів РФ у Донецькій області.

16:58

СБУ оголосила підозри п'ятьом ставленикам Кремля в окупації, які у 2022 році незаконно депортували до РФ 367 дітей з України.

16:56

Влада підтвердила, що через російський обстріл 19 листопада Україна була змушена зменшувати потужність атомної генерації. Станом на 20 листопада дві атомні електростанції України – Південноукраїнська та Хмельницька – працюють на номінальній потужності, а Рівненська – на зниженій.

14:59

Призначений посол Росії в Кишиневі Олег Озеров 20 листопада прибув до Міністерства закордонних справ Молдови, де йому висловили протест у зв'язку з прольотом безпілотника над територією країни.

13:52

"Мирний" план, розроблений спільно Сполученими Штатами та Росією, передбачає скорочення чисельності українських військ до 40% від нинішнього рівня. Про це повідомила газета The Economist.

12:57

20 листопада в Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням росіян, належать українським оборонцям.

12:42

Розвідка встановила дані 10 вчителів, які переїхали з Росії на тимчасово окуповані території для "ідеологічного перевиховання" українських дітей. 

12:40

У Європі прокоментували "мирний план" Трампа щодо завершення війни РФ проти України. Кая Каллас наголосила, що його мають погодити Україна та ЄС, і зазначила, що умови не передбачають поступок з боку РФ.

12:25

Польща доєдналася до ініціативи PURL щодо закупівлі американської зброї для України. До кінця року виділить $100 млн. Про це оголосив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

11:58

Російські війська могли застосувати по Мирнограду Донецької області 3000-кілограмову керовану авіабомбу.

"Росіяни продовжують стирати з лиця землі Мирноград. На відео – момент прильоту КАБа по руїнах міста. Ймовірно, це був КАБ-3000 – один з найбільш потужних різновидів конвенційної зброї в арсеналі загарбників", – повідомили ВМС.

11:00

У Тернополі тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки в ніч проти 19 листопада. Загинули 26 осіб, невідомо про місцеперебування 22 людей.

10:38

ВСП почала перевірку інформації із соцмереж про те, що курсантів Житомирського військового інституту нібито змусили шикуватися у військовій формі, а за відмову вони отримали догани. У виші стверджують, що це викривлена інформація.

10:30

У Курській області понад 16 000 абонентів залишилися без світла в результаті нібито атаки на електричні підстанції в кількох районах.

09:44

План США передбачає, що Росія платитиме "оренду" за контроль над Донбасом, пише The Telegraph. Така схема, ймовірно, дозволить уникнути необхідності проведення референдуму в Україні.

09:34

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для завершення російсько-української війни на "складні" поступки повинні піти обидві країни.

09:30

Увечері 19 листопада і в ніч проти 20-го Росія атакувала Дніпро й область, поціливши по цивільних об'єктах і вбивши тварин на фермі.

Троє чоловіків отримали поранення, один у важкому стані.

Росіяни вдарили по Запоріжжю, у "мирному плані" вперше є гарантії для України – LIVE
09:29

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв оснастити українську армію далекобійними системами озброєння, проте ухильно відповів щодо крилатих ракет Taurus.

08:25

У ніч проти 20 листопада російське місто Рязань, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів держави-агресора, перебувало під атакою дронів.

07:23

NBC пише, що Трамп цього тижня схвалив 28-пунктний план мирного урегулювання російсько-української війни, який високопосадовці адміністрації приховано розробляли протягом останніх кількох тижнів у консультації з російським послом Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками.

19.11.2025
22:54

Спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив колегам, що піде з посади в січні 2026 року.

22:52

У Тернополі зросла кількість загиблих через масовану атаку до 26 осіб, травмованих близько 100, зокрема 18 дітей. Ще шестеро осіб не виходять на зв'язок, серед них - троє дітей.

21:47

Буданов заявив, що десант спецпризначенців ГУР у Покровську виграв час для підходу основних підрозділів ЗСУ, після чого окупанти перестали казати, що це місто вже захоплено ними

21:42

Зустріч спецпосланця глави США Віткоффа з президентом Зеленським була відкладена, зокрема, через незацікавленість президента України обговорювати новий мирний план Трампа, заявив співрозмовник Axios. 

20:00

Україна представила США свої військові розробки, зокрема щодо безпілотників.

19:48

За даними співрозмовників Reuters, план США та Росії з врегулювання війни проти України може передбачати відмову Києва від окупованих територій та частини озброєння, а також скорочення ЗСУ.

19:03

Кирило Буданов заявив, що Україна очікує на вікно можливостей щодо завершення війни Росії проти України у лютому 2026 року.

19:01

Ексголова Укренерго назвав стратегії російських обстрілів української енергосистеми. За його словами, окупанти намагаються знищити електростанції та розділити східну й західну енергосистеми. 

18:23

Зеленський повідомив, що Україна сподівається до кінця року відновити обміни полоненими з Росією.

18:03

"Апокаліпсису" з опаленням у тилових містах України взимку 2025-2026 року не буде. Водночас саме опалення може бути обмеженим – з нижчою температурою, заявив LIGA.net директор організації "Центр досліджень енергетики".

17:11

Росія вдарила по будинках у Тернополі ракетами Х-101, які були виготовлені у 2025 році. Запуски відбувалися з шести літаків Ту-95МС і чотирьох Ту-160МС. 

16:50

Російський удар по Тернополю, через який загинуло більш ніж два десятки людей, обговорять під час засідання Радбезу ООН 20 листопада.

16:00

США, схоже, планують представити умови нового мирного плану Зеленському як доконаний факт, заявило видання Politico після спілкування з посадовцями адміністрації Трампа.

15:39

У Тернополі збільшилась кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв, зокрема трьох дітей. 

війнахроніка