Суд про справу Януковича: Втручання в систему не було

До суду надійшли результати перевірки держпідприємства Інформаційні судові системи: проведено аналіз внесення змін до настройки

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