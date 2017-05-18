Суд про справу Януковича: Втручання в систему не було
18.05.2017 11:21
До суду надійшли результати перевірки держпідприємства Інформаційні судові системи: проведено аналіз внесення змін до настройки
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Втручання в автоматизовану систему при визначенні складу Оболонського районного суду Києва для розгляду справи екс-диктора Віктора Януковича про держзраду не виявлено. Про це, посилаючись на результати аналізу, заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент LIGA.net.
За словами судді, до суду надійшли результати перевірки держпідприємства Інформаційні судові системи: проведено аналіз внесення змін до настройки в день розподілу справи Януковича.
"Змін, які могли б вплинути на розподыл, не зафіксовано. У суд не надходили рішення про зміну підсудності справи. Склад суду є повноважним", - констатував суддя.
Адвокат Януковича Віталій Сердюк перевірці ДП Інформаційні судові системи не вірить: "Висновок не повинен прийматися до уваги, оскільки підписаний особами, які були пособниками і допомагали здійсненню злочину з боку генерального прокурора Луценка. Він необґрунтований".
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28 листопада 2016 року генпрокурор Юрій Луценко в Святошинському райсуді Києва оголосив повідомлення про підозру Януковичу в державній зраді. 15 грудня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримати Януковича і доставити його в суд, 20 січня 2017 року суд дав дозвіл на заочне розслідування проти екс-диктатора.
14 березня прокуратура передала в суд обвинувальний акт проти Януковича. Його підозрюють у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) КК.
Раніше в ході засідання адвокати Януковича заявили, що глава ГПУ Юрій Луценко нібито має можливість впливати на роботу суду через наявність дисциплінарної справи проти головуючого судді.
Читайте також: До втечі Януковича причетні генерал РФ і охоронець Путіна - ГПУ
За словами судді, до суду надійшли результати перевірки держпідприємства Інформаційні судові системи: проведено аналіз внесення змін до настройки в день розподілу справи Януковича.
"Змін, які могли б вплинути на розподыл, не зафіксовано. У суд не надходили рішення про зміну підсудності справи. Склад суду є повноважним", - констатував суддя.
Адвокат Януковича Віталій Сердюк перевірці ДП Інформаційні судові системи не вірить: "Висновок не повинен прийматися до уваги, оскільки підписаний особами, які були пособниками і допомагали здійсненню злочину з боку генерального прокурора Луценка. Він необґрунтований".
Читайте також: Янукович просив Росію ввести війська в Україну - Луценко
28 листопада 2016 року генпрокурор Юрій Луценко в Святошинському райсуді Києва оголосив повідомлення про підозру Януковичу в державній зраді. 15 грудня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримати Януковича і доставити його в суд, 20 січня 2017 року суд дав дозвіл на заочне розслідування проти екс-диктатора.
14 березня прокуратура передала в суд обвинувальний акт проти Януковича. Його підозрюють у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) КК.
Раніше в ході засідання адвокати Януковича заявили, що глава ГПУ Юрій Луценко нібито має можливість впливати на роботу суду через наявність дисциплінарної справи проти головуючого судді.
Читайте також: До втечі Януковича причетні генерал РФ і охоронець Путіна - ГПУ
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