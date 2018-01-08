Более 70% украинцев вместо корпоратива выбрали бы премию - опрос

Какой бы заманчивой ни была перспектива празднования Нового года с коллегами, желание получить премию все же превалирует

Сотрудники украинских компаний при наличии выбора между годовыми премиальными и праздничным корпоративом за счет компании выбрали бы первый вариант. Об этом рассказала LIGA.net специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Криворученко.

Согласно новому исследованию Международного кадрового портала hh.ua, деньги для украинцев важнее, чем празднование с коллегами. Так, по результатам опроса, 72% респондентов выбрали бы премию по итогам года. Поэтому, какой бы заманчивой ни была перспектива празднования Нового года с коллегами, желание получить премию все же превалирует.

"В большей части компаний празднование корпоратива ложится на плечи организации, или же обходится работникам до 100 грн", - отметила эксперт.

По словам 41% опрошенных, празднование Нового года в офисах происходит за счет компании. Остальным приходится вкладывать определенные финансовые ресурсы в рабочие корпоративы.

По результатам опроса, 7% респондентов тратят в целом до 50 грн, 5% - 51-100 грн, 11% - 101-200 грн, 14% - 201-300 грн, 11% - 301-500 грн, и еще 11% - более 500 грн.

Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в ноябре-декабре 2017 года. В опросе приняли участие 936 респондентов из разных регионов Украины.

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Ранее сообщалось, что одной из важных составляющих стимулирования сотрудников на работе является комфорт и удобство офисного пространства. 97% украинцев считают, что комфортное рабочее место играет важную роль в качественном выполнении задач.

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