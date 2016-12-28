Суд відклав заочне засудження Януковича на невизначений термін
28.12.2016 12:54
Розгляд справи відкладено до тих пір, поки апеляційний суд не ухвалить рішення за клопотанням захисту про розгляд справи "по суті" в іншому суді
Віктор Янукович (фото - EPA)
Печерський суд Києва відклав розгляд справи щодо заочного осуду колишнього диктатора Віктора Януковича на невизначений термін, передає кореспондент ЛІГА.net.
Розгляд справи відкладено до тих пір, поки Апеляційний суд Києва не прийме рішення за клопотанням захисту Януковича про розгляд справи "по суті" в іншому суді. Таке рішення прийняла суддя-слідчий Христина Тарасюк, задовольнивши клопотання адвоката Януковича Віталія Сердюка.
Сердюк повідомив, що клопотання зареєстровано 26 грудня і рішення має бути ухвалене Апеляційним судом протягом п'яти днів.
Він також припустив, що дата розгляду клопотання буде відома вже сьогодні.
Раніше суддя відхилила клопотання адвоката Януковича про відвід прокурорів, визнавши його безпідставним.
Прокурори Крим і Кравченко назвали такі дії адвоката Януковича "затягуванням процесу".
29 листопада генпрокурор Юрій Луценко оголосив підозру Януковичу в державній зраді, пособництві влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів України і веденні агресивної війни.
Розгляд справи відкладено до тих пір, поки Апеляційний суд Києва не прийме рішення за клопотанням захисту Януковича про розгляд справи "по суті" в іншому суді. Таке рішення прийняла суддя-слідчий Христина Тарасюк, задовольнивши клопотання адвоката Януковича Віталія Сердюка.
Сердюк повідомив, що клопотання зареєстровано 26 грудня і рішення має бути ухвалене Апеляційним судом протягом п'яти днів.
Він також припустив, що дата розгляду клопотання буде відома вже сьогодні.
Раніше суддя відхилила клопотання адвоката Януковича про відвід прокурорів, визнавши його безпідставним.
Прокурори Крим і Кравченко назвали такі дії адвоката Януковича "затягуванням процесу".
29 листопада генпрокурор Юрій Луценко оголосив підозру Януковичу в державній зраді, пособництві влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів України і веденні агресивної війни.
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