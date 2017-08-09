"Захищати свою країну - обов'язок": останнє слово Чийгоза - аудіо
Сьогодні, 9 серпня, "Верховний суд" Криму вирішив, що вирок Чийгозу оголосять 11 вересня. LIGA.net наводить повний текст промови кримського татарина мовою оригіналу.
"Перед смертью моей мамы я попросил у нее прощения, что как сын в последние тяжелые ее дни не смог быть с ней рядом. Собрав последние свои силы, она сказала: "Я горжусь тем, что воспитала такого сына".
Что бы я ни делал, как бы мне сейчас ни было тяжело, и не зная, выйду ли я вообще живым, я боюсь еще больше того, что мои действия, мысли и высказывания могут опозорить меня, как человека, как крымского татарина, и моему народу будет стыдно за доверие и избрание меня в Меджлис крымскотатарского народа.
"Ант эткенмен, сез бергенмен миллет ичун ольмеге".
Эту клятву я, как и другие члены Меджлиса, произнесли, преклонив колено и поцеловав национальное знамя во дворе Ханского дворца, символе нашего народа, центре многовековой государственности крымских татар. Причиной нескольких депортаций, а по сути геноцида, являлось желание Российской империи, а впоследствии СССР, очистить Крым от крымских татар и навсегда уничтожить историю и память о нашем народе. Каждый крымский татарин произносит эти слова, дает клятву и чувствует ответственность перед будущим поколением за судьбу своей нации, за судьбу своей Родины.
Народ сам избирает своих лидеров.
Ничто не сломило волю народа, ничто не смогло уничтожить идентичность, любовь к своей Родине, к своей земле, передаваемые из поколения в поколение. Для крымских татар, как и для многих других народов, понятия "гражданский долг", "патриотизм", "национальное достоинство" являются особыми ценностями.
26 февраля 2014 года крымские татары и другие граждане Украины в очередной раз вышли с протестом против угроз территориальной целостности Украины и с требованиями призвать к ответу авантюристов от власти и политических проходимцев. В дальнейшем в период оккупации Крыма крымские татары совместно с другими гражданами Украины, несмотря на многочисленные провокации со стороны этих сил, похищения, убийства, обыски, аресты, запрет на проведение памятных траурных дат, огромные штрафы за малейшее проявление активности, несмотря на применение широких репрессивных методов продолжали и продолжают выполнять свой гражданский долг.
Именно эти обстоятельства раздражают эти силы, приводят в гнев и заставляют устраивать судилище над невиновными людьми.
Более двух лет идет политический процесс, который уже вошел в историю как "дело 26 февраля". Процесс, целью которого, безусловно, является запугать крымских татар, придушить и свести к минимуму их активность, защищая свои права, поддержку Украины и мирового сообщества, не признающих незаконную аннексию Крыма.
Для всех является очевидным, что никакого уголовного дела против Ахтема Чийгоз нет.
Инциденты, имевшие место 26 февраля 2014 года на мирном митинге, объявленном Меджлисом крымскотатарского народа, спровоцированы были лицами, способствовавшими в дальнейшем военной оккупации Крыма. То есть судят не тех, кто предал, кто имел цели и умыслы, направленные на изменение территориальной целостности Украины, кто впоследствии похищал и убивал людей, незаконно наделял себя полномочиями управлять и судить. Судят тех, кто отстаивал законы страны, международные нормы, правила. Судилище устраивает страна-захватчик, у которой права на это нет.
В такой ситуации, и зная все истинные намерения заказчиков этого процесса, ни о какой объективности и самостоятельности суда не приходится говорить.
Мне суждено принять этот приговор, как приговор для всего крымскотатарского народа - от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою Родину".
Аудіозапис останнього слова Чийгоза (джерело - Крым.Реалии):Читайте також: Чубаров: На початку окупації Криму була доба на зупинки захоплення
РФ окупувала АР Крим в 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації півострова Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Проти РФ були введені персональні та секторальні санкції. За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році Рада визнала Держдуму РФ нелегітимною.
Чийгоз був викрадений окупантами в Криму в січні 2015 року. Його звинувачують в "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 го - день, коли кримські татари і проукраїнські жителі півострова вийшли на протест проти захоплення Криму Росією. Судилище почалося 28 грудня 2015 року в Сімферополі.
19 червня 2017 року окупанти привезли Чийгоза з СІЗО в Бахчисарай, щоб він міг попрощатись зі смертельно хворою матір'ю. До цього Аліє Чийгоз пропонували самій їхати в Сімферополь, щоб побачити сина. У ніч на 2 липня вона померла.
У справі Чийгоза відбулося 151 судове засідання. 7 серпня "прокурор" запросив для політв'язня 8 років в'язниці.
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