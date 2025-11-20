Трамп якобы одобрил новый "мирный план" из 28 пунктов, в Тернополе 26 погибших из-за удара РФ – LIVE

Утром 24 февраля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала полномасштабное вторжение. Уже более трех лет Силы обороны дают отпор врагу, уничтожив более 1 млн россиян, кучу техники и оружия оккупантов.

20.11.2025
07:23

NBC пишет, что Трамп на этой неделе одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования российско-украинской войны, который чиновники администрации скрыто разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

19.11.2025
22:54

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил коллегам, что уйдет с должности в январе 2026 года.

22:52

В Тернополе возросло число погибших из-за массированной атаки до 26 человек, около 100 получили ранения, в том числе 18 детей. Еще шестеро человек не выходят на связь, среди них - трое детей.

21:47

Буданов заявил, что десант спецназовцев ГУР в Покровске выиграл время для подхода основных подразделений ВСУ, после чего оккупанты перестали говорить, что этот город уже захвачен ими.

21:42

Встреча спецпосланника главы США Уиткоффа с президентом Зеленским была отложена, в частности, из-за незаинтересованности президента Украины обсуждать новый мирный план Трампа, заявил собеседник Axios.

20:00

Украина представила США свои военные разработки, в частности, по поводу беспилотников.

19:48

По данным источников Reuters, план США и России по урегулированию войны против Украины может предусматривать отказ Киева от оккупированных территорий и части вооружений, а также сокращение ВСУ.

19:03

Кирилл Буданов заявил, что Украина ожидает окна возможностей относительно завершения войны России против Украины в феврале 2026 года.

19:01

Бывший глава Укрэнерго назвал стратегии российских обстрелов украинской энергосистемы. По его словам, оккупанты пытаются уничтожить электростанции и разделить восточную и западную энергосистемы.

18:23

Зеленский сообщил, что Украина надеется до конца года возобновить обмены пленными с Россией.

18:03

"Апокалипсиса" с отоплением в тыловых городах Украины зимой 2025-2026 года не будет. В то же время само отопление может быть ограниченным – с более низкой температурой, заявил LIGA.net директор организации "Центр исследований энергетики".

17:11

Россия ударила по жилым домам в Тернополе ракетами Х-101, которые были изготовлены в 2025 году. Запуски производились с шести самолетов Ту-95МС и четырех Ту-160МС.

16:50

Российский удар по Тернополю, из-за которого погибло более двух десятков человек, обсудят во время заседания Совбеза ООН 20 ноября.

16:00

США, похоже, планируют представить условия нового мирного плана Зеленскому как свершившийся факт, заявило издание Politico после общения с чиновниками администрации Трампа.

15:39

В Тернополе увеличилась количество погибших в результате российской атаки 19 ноября – известно о 25 жертвах, в том числе троих детях.

14:43

Зеленский провел телефонный разговор с Туском: Украина и Польша согласны, что за диверсиями в последней стоит Россия. Для подрывной деятельности и пропаганды использовался Telegram, а на УЗ были приняты надлежащие меры для противодействия такому саботажу.

14:23

Украине известны имена более 18 000 иностранцев из 128 стран и непризнанных территорий, которые воевали или продолжают воевать в составе Вооруженных сил РФ.

14:23

СБУ сообщила, что в Украине пожизненное заключение заочно получил гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, он признан виновным в коллаборационистской деятельности и военных преступлениях. 

13:39

В Польше после диверсии на железной дороге происходят задержания.

13:19

Россия ограничивает украинцам на временно оккупированных территориях доступ к украинским и международным источникам информации. Под запрет попали спутниковое телевизионное оборудование и SIM-карты без привязки к паспортным данным.

11:35

В ночь на 19 ноября во время массированной российской атаки на Украину Румыния зафиксировала в своем воздушном пространстве беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Впоследствии Минобороны Молдовы также подтвердило пролет дрона над своей территорией.

11:20

Россия ударила по энергетиках во время ремонтных работ в Днепропетровской области. Есть пострадавшие.

10:42

Министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж прибыли с необъявленным визитом в Киев для обсуждения мирного процесса и сотрудничества в сфере БпЛА. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников.

10:06

Львов после российской атаки затянуло густым дымом, а в Ивано-Франковской области пострадали три человека, среди которых двое детей.

10:02

В целом в ночь на 19 ноября и утром Россия запустила 48 ракет и более 470 беспилотников: била по энергетике и домам.

В основном под ударом были западные регионы Украины. Польша подняла в небо боевую авиацию.

09:59

В Тернополе разрушен многоэтажный дом. в результате российских ударов. Девять человек погибли, еще 22 получили ранения.

09:40

США и Россия обсуждают секретный план прекращения российско-украинской войны. Предварительно он состоит из 28 пунктов.

07:41

Утром 19 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами. В западных регионах гремят взрывы. Польша подняла в небо военную авиацию.

07:17

РФ атаковала в Харькове многоэтажный дом, автомобили и супермаркет "Сильпо". В результате атаки пострадали 32 человека.

18.11.2025
23:59

Государственный департамент США одобрил продажу Украине средств поддержки систем противовоздушной обороны Patriot на $105 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона.

23:13

Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев, вербуя их для совершения диверсий за границей. Об этом говорится в комментарии МИД по поводу сообщений о причастности граждан Украины к диверсиям на территории Польши.

20:19

В течение месяца Испания выделит 615 млн евро на военную помощь Украине. Об этом на брифинге с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

18:39

ВСУ успешно ударили ракетами ATACMS по военным объектам в России, сообщил Генштаб. Цель и дата неизвестны.

17:27

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, что европейские союзники должны занять "более агрессивный" подход к Москве и продолжить реализацию планов использования замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.

16:35

СБУ сообщила, что россияне использовали гражданских в Покровске Донецкой области в качестве "живого щита", к преступлению причастны военные первого мотострелкового батальона 506-го мотострелкового полка.

16:35

Россияне в Покровске применяют иную тактику, чем в Бахмуте. Чтобы противостоять врагу, Украине нужно больше дронов и другие технические решения, считает глава Национальной гвардии.

14:28

Из-за невозможности прорвать оборону Покровска россияне пытаются его обойти. Тем временем в Мирнограде украинские военные уничтожили вражескую группу,

14:25

Глава СБС Мадяр показал кадры, как Сил обороны ударили по Зуевской и Старобешевской ТЭС под Донецком. Без электроэнергии остались 65% потребителей временно оккупированного региона.

10:22

Зеленский сообщил, что завтра, 19 ноября, состоятся встречи в Турции: Украина готовит активизацию переговоров и имеет наработанные решения, которые предложит партнерам. Также продолжается работа по возобновлению обмена и возвращения пленных.

09:27

Укрэнерго не исключает, что из-за российских ударов отключения будут продолжаться всю зиму и, возможно, будут продолжительнее, чем сейчас.

09:06

В ночь на 18 ноября оккупанты совершили массированную атаку "шахедами" на Городню Черниговской области, в результате чего погибли два человека – женщины 75 и 72 лет.

07:50

Недалеко от временно оккупированного Донецка атакованы две теплоэлектростанции, в результате чего без электричества остались "многие" населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.

07:19

В ночь на 18 ноября город Днепр находился под атакой "шахедов". В городе возникли пожары, два поезда отправились с задержкой на 2,5 часа.

06:44

Вследствие ракетной атаки на Берестин Харьковской области в больнице от тяжелых ранений умерла 17-летняя девушка. Еще девять человек пострадали.

17.11.2025
23:00

Польская прокуратура начала расследование инцидентов на железных дорогах страны.

Дело ведется насчет "актов диверсий террористического характера" против железнодорожной инфраструктуры, совершенных в интересах иностранной разведки против Польши.

22:00

Новый законопроект позволит Трампу по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, которые продолжают покупать российские ресурсы, заявил сенатор Грэм.

21:00

Диверсия на польской железной дороге является лишь опосредованной атакой на логистику, посредством которой военные грузы идут в Украину, рассказал для текста LIGA.net польский журналист агентства РАР и исследователь польско-украинских отношений Дариуш Матерняк.

20:14

Информация оккупантов о захвате левого берега города Купянск Харьковской области не соответствует действительности. Об этом сообщил десятый армейский корпус ВСУ.

20:13

Помощник генсека НАТО Руге заявил, что в Альянсе нет согласия на сбитие российских целей над Украиной, отметив, что союзники защищают себя и оказывают помощь Киеву.

19:32

Еврокомиссар Кубилюс предложил после окончания войны РФ разместить в Литве украинский батальон.

