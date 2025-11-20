Трамп якобы одобрил новый "мирный план" из 28 пунктов, в Тернополе 26 погибших из-за удара РФ – LIVE
Утром 24 февраля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала полномасштабное вторжение. Уже более трех лет Силы обороны дают отпор врагу, уничтожив более 1 млн россиян, кучу техники и оружия оккупантов.
NBC пишет, что Трамп на этой неделе одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования российско-украинской войны, который чиновники администрации скрыто разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.
Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил коллегам, что уйдет с должности в январе 2026 года.
В Тернополе возросло число погибших из-за массированной атаки до 26 человек, около 100 получили ранения, в том числе 18 детей. Еще шестеро человек не выходят на связь, среди них - трое детей.
Буданов заявил, что десант спецназовцев ГУР в Покровске выиграл время для подхода основных подразделений ВСУ, после чего оккупанты перестали говорить, что этот город уже захвачен ими.
Встреча спецпосланника главы США Уиткоффа с президентом Зеленским была отложена, в частности, из-за незаинтересованности президента Украины обсуждать новый мирный план Трампа, заявил собеседник Axios.
Украина представила США свои военные разработки, в частности, по поводу беспилотников.
По данным источников Reuters, план США и России по урегулированию войны против Украины может предусматривать отказ Киева от оккупированных территорий и части вооружений, а также сокращение ВСУ.
Кирилл Буданов заявил, что Украина ожидает окна возможностей относительно завершения войны России против Украины в феврале 2026 года.
Бывший глава Укрэнерго назвал стратегии российских обстрелов украинской энергосистемы. По его словам, оккупанты пытаются уничтожить электростанции и разделить восточную и западную энергосистемы.
Зеленский сообщил, что Украина надеется до конца года возобновить обмены пленными с Россией.
"Апокалипсиса" с отоплением в тыловых городах Украины зимой 2025-2026 года не будет. В то же время само отопление может быть ограниченным – с более низкой температурой, заявил LIGA.net директор организации "Центр исследований энергетики".
Россия ударила по жилым домам в Тернополе ракетами Х-101, которые были изготовлены в 2025 году. Запуски производились с шести самолетов Ту-95МС и четырех Ту-160МС.
Российский удар по Тернополю, из-за которого погибло более двух десятков человек, обсудят во время заседания Совбеза ООН 20 ноября.
США, похоже, планируют представить условия нового мирного плана Зеленскому как свершившийся факт, заявило издание Politico после общения с чиновниками администрации Трампа.
В Тернополе увеличилась количество погибших в результате российской атаки 19 ноября – известно о 25 жертвах, в том числе троих детях.
Зеленский провел телефонный разговор с Туском: Украина и Польша согласны, что за диверсиями в последней стоит Россия. Для подрывной деятельности и пропаганды использовался Telegram, а на УЗ были приняты надлежащие меры для противодействия такому саботажу.
Украине известны имена более 18 000 иностранцев из 128 стран и непризнанных территорий, которые воевали или продолжают воевать в составе Вооруженных сил РФ.
СБУ сообщила, что в Украине пожизненное заключение заочно получил гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, он признан виновным в коллаборационистской деятельности и военных преступлениях.
В Польше после диверсии на железной дороге происходят задержания.
Россия ограничивает украинцам на временно оккупированных территориях доступ к украинским и международным источникам информации. Под запрет попали спутниковое телевизионное оборудование и SIM-карты без привязки к паспортным данным.
В ночь на 19 ноября во время массированной российской атаки на Украину Румыния зафиксировала в своем воздушном пространстве беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Впоследствии Минобороны Молдовы также подтвердило пролет дрона над своей территорией.
Россия ударила по энергетиках во время ремонтных работ в Днепропетровской области. Есть пострадавшие.
Министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж прибыли с необъявленным визитом в Киев для обсуждения мирного процесса и сотрудничества в сфере БпЛА. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников.
Львов после российской атаки затянуло густым дымом, а в Ивано-Франковской области пострадали три человека, среди которых двое детей.
В целом в ночь на 19 ноября и утром Россия запустила 48 ракет и более 470 беспилотников: била по энергетике и домам.
В основном под ударом были западные регионы Украины. Польша подняла в небо боевую авиацию.
В Тернополе разрушен многоэтажный дом. в результате российских ударов. Девять человек погибли, еще 22 получили ранения.
США и Россия обсуждают секретный план прекращения российско-украинской войны. Предварительно он состоит из 28 пунктов.
Утром 19 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами. В западных регионах гремят взрывы. Польша подняла в небо военную авиацию.
РФ атаковала в Харькове многоэтажный дом, автомобили и супермаркет "Сильпо". В результате атаки пострадали 32 человека.
Государственный департамент США одобрил продажу Украине средств поддержки систем противовоздушной обороны Patriot на $105 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона.
Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев, вербуя их для совершения диверсий за границей. Об этом говорится в комментарии МИД по поводу сообщений о причастности граждан Украины к диверсиям на территории Польши.
В течение месяца Испания выделит 615 млн евро на военную помощь Украине. Об этом на брифинге с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.
ВСУ успешно ударили ракетами ATACMS по военным объектам в России, сообщил Генштаб. Цель и дата неизвестны.
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, что европейские союзники должны занять "более агрессивный" подход к Москве и продолжить реализацию планов использования замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.
СБУ сообщила, что россияне использовали гражданских в Покровске Донецкой области в качестве "живого щита", к преступлению причастны военные первого мотострелкового батальона 506-го мотострелкового полка.
Россияне в Покровске применяют иную тактику, чем в Бахмуте. Чтобы противостоять врагу, Украине нужно больше дронов и другие технические решения, считает глава Национальной гвардии.
Из-за невозможности прорвать оборону Покровска россияне пытаются его обойти. Тем временем в Мирнограде украинские военные уничтожили вражескую группу,
Глава СБС Мадяр показал кадры, как Сил обороны ударили по Зуевской и Старобешевской ТЭС под Донецком. Без электроэнергии остались 65% потребителей временно оккупированного региона.
Зеленский сообщил, что завтра, 19 ноября, состоятся встречи в Турции: Украина готовит активизацию переговоров и имеет наработанные решения, которые предложит партнерам. Также продолжается работа по возобновлению обмена и возвращения пленных.
Укрэнерго не исключает, что из-за российских ударов отключения будут продолжаться всю зиму и, возможно, будут продолжительнее, чем сейчас.
В ночь на 18 ноября оккупанты совершили массированную атаку "шахедами" на Городню Черниговской области, в результате чего погибли два человека – женщины 75 и 72 лет.
Недалеко от временно оккупированного Донецка атакованы две теплоэлектростанции, в результате чего без электричества остались "многие" населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.
В ночь на 18 ноября город Днепр находился под атакой "шахедов". В городе возникли пожары, два поезда отправились с задержкой на 2,5 часа.
Вследствие ракетной атаки на Берестин Харьковской области в больнице от тяжелых ранений умерла 17-летняя девушка. Еще девять человек пострадали.
Польская прокуратура начала расследование инцидентов на железных дорогах страны.
Дело ведется насчет "актов диверсий террористического характера" против железнодорожной инфраструктуры, совершенных в интересах иностранной разведки против Польши.
Новый законопроект позволит Трампу по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, которые продолжают покупать российские ресурсы, заявил сенатор Грэм.
Диверсия на польской железной дороге является лишь опосредованной атакой на логистику, посредством которой военные грузы идут в Украину, рассказал для текста LIGA.net польский журналист агентства РАР и исследователь польско-украинских отношений Дариуш Матерняк.
Информация оккупантов о захвате левого берега города Купянск Харьковской области не соответствует действительности. Об этом сообщил десятый армейский корпус ВСУ.
Помощник генсека НАТО Руге заявил, что в Альянсе нет согласия на сбитие российских целей над Украиной, отметив, что союзники защищают себя и оказывают помощь Киеву.
Еврокомиссар Кубилюс предложил после окончания войны РФ разместить в Литве украинский батальон.