Трамп нібито схвалив новий "мирний план" з 28 пунктів, у Тернополі 26 загиблих через удар РФ – LIVE

20.11.2025
08:25

У ніч проти 20 листопада російське місто Рязань, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів держави-агресора, перебувало під атакою дронів.

07:23

NBC пише, що Трамп цього тижня схвалив 28-пунктний план мирного урегулювання російсько-української війни, який високопосадовці адміністрації приховано розробляли протягом останніх кількох тижнів у консультації з російським послом Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками.

19.11.2025
22:54

Спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив колегам, що піде з посади в січні 2026 року.

22:52

У Тернополі зросла кількість загиблих через масовану атаку до 26 осіб, травмованих близько 100, зокрема 18 дітей. Ще шестеро осіб не виходять на зв'язок, серед них - троє дітей.

21:47

Буданов заявив, що десант спецпризначенців ГУР у Покровську виграв час для підходу основних підрозділів ЗСУ, після чого окупанти перестали казати, що це місто вже захоплено ними

21:42

Зустріч спецпосланця глави США Віткоффа з президентом Зеленським була відкладена, зокрема, через незацікавленість президента України обговорювати новий мирний план Трампа, заявив співрозмовник Axios. 

20:00

Україна представила США свої військові розробки, зокрема щодо безпілотників.

19:48

За даними співрозмовників Reuters, план США та Росії з врегулювання війни проти України може передбачати відмову Києва від окупованих територій та частини озброєння, а також скорочення ЗСУ.

19:03

Кирило Буданов заявив, що Україна очікує на вікно можливостей щодо завершення війни Росії проти України у лютому 2026 року.

19:01

Ексголова Укренерго назвав стратегії російських обстрілів української енергосистеми. За його словами, окупанти намагаються знищити електростанції та розділити східну й західну енергосистеми. 

18:23

Зеленський повідомив, що Україна сподівається до кінця року відновити обміни полоненими з Росією.

18:03

"Апокаліпсису" з опаленням у тилових містах України взимку 2025-2026 року не буде. Водночас саме опалення може бути обмеженим – з нижчою температурою, заявив LIGA.net директор організації "Центр досліджень енергетики".

17:11

Росія вдарила по будинках у Тернополі ракетами Х-101, які були виготовлені у 2025 році. Запуски відбувалися з шести літаків Ту-95МС і чотирьох Ту-160МС. 

16:50

Російський удар по Тернополю, через який загинуло більш ніж два десятки людей, обговорять під час засідання Радбезу ООН 20 листопада.

16:00

США, схоже, планують представити умови нового мирного плану Зеленському як доконаний факт, заявило видання Politico після спілкування з посадовцями адміністрації Трампа.

15:39

У Тернополі збільшилась кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв, зокрема трьох дітей. 

14:43

Зеленський мав дзвінок з Туском: Україна та Польща згодні, що за диверсіями в останній стоїть Росія. Для підривної діяльності та пропаганди використовувався Telegram, а на УЗ впроваджено належні заходи для протидії такому саботажу.

14:23

Україні відомі імена понад 18 000 іноземців зі 128 країн та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати у складі Збройних сил РФ. 

14:23

СБУ повідомила, що в Україні довічне ув’язнення заочно отримав гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, його визнали винним у колабораційній діяльності та воєнних злочинах. Про це повідомила Служба безпеки України.

13:39

У Польщі після диверсії на залізниці відбуваються затримання.

13:19

Росія обмежує українцям на тимчасово окупованих територіях доступ до українських і міжнародних джерел інформації. Під заборону потрапили телевізійне супутникове обладнання та SIM-карти без прив'язки до паспортних даних.

11:35

У ніч проти 19 листопада під час масованої російської атаки на Україну Румунія зафіксувала у своєму повітряному просторі безпілотник. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Згодом Міноборони Молдови також підтвердило проліт дрона над своєю територією.

11:20

Росія вдарила по енергетиках під час ремонтних робіт на Дніпропетровщині. Є постраждалі.

10:42

Міністр армії США Ден Дрісколл та начальник штабу генерал Ренді Джордж прибули з неоголошеним візитом до Києва для обговорення мирного процесу та співпраці у сфері БпЛА. Про це повідомила газета Politico з посиланням на двох неназваних співрозмовників.

10:06

Львів затягнуло густим димом після російської атаки, а на Івано-Франківщині постраждали три людини, серед яких двоє – діти.

10:02

Загалом уночі 19 листопада і зранку Росія запустила 48 ракет і понад 470 дронів: била по енергетиці і будинках.

Здебільшого під атакою були західні регіони України. Польща підіймала в небо бойову авіацію.

09:59

У Тернополі зруйновано багатоповерхівку унаслідок російських ударів. Дев'ять людей загинули, ще 22 - отримали поранення.

09:40

 США та Росія обговорюють таємний план припинення російсько-української війни. Попередньо він складається з 28 пунктів.

07:41

Зранку 19 листопада Росія масовано атакує Україну ракетами. Гримлять вибухи у західних регіонах. Польща підняла у небо військову авіацію.

07:17

РФ атакувала у Харкові багатоповерхівку, автівки й Сільпо. В результаті атаки 32 людини постраждало. 

18.11.2025
23:59

Державний департамент США схвалив продаж Україні засобів підтримки систем протиповітряної оборони Patriot на $105 млн. Про це повідомило Агентство зі співробітництва у галузі безпеки та оборони Пентагону.

23:13

Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців, вербуючи їх для вчинення диверсій за кордоном. Про це йдеться в коментарі МЗС щодо повідомлень про причетність громадян України до диверсій на території Польщі.

20:19

Протягом місяця Іспанія виділить 615 млн євро на військову допомогу Україні. Про це на брифінгу із президентом Володимиром Зеленським повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

18:39

ЗСУ успішно вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах у Росії, повідомив Генштаб. Цілі та дата невідомі.

17:27

Посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що європейські союзники повинні зайняти "агресивніший" підхід до Москви та продовжити реалізацію планів щодо використання заморожених російських активів для фінансування воєнних зусиль України.

16:35

СБУ повідомила, що росіяни використали цивільних у Покровську Донецької області як "живий щит", до злочину причетні військові першого мотострілецького батальйону 506 мотострілецького полку.

16:35

Росіяни у Покровську застосовують іншу тактику, ніж у Бахмуті. Щоб протистояти ворогу, Україні потрібно більше дронів та інші технічні рішення, вважає керівник Нацгвардії.

14:28

Через неможливість прорвати оборону Покровська росіяни намагаються його обійти. Тим часом у Мирнограді українські військові знищили ворожу групу,

14:25

Очільник СБС Мадяр показав кадри, як Сили оборони вдарили по Зуївській та Старобешівській ТЕС під Донецьком. Знеструмлені 65% споживачів тимчасово окупованого регіону.

10:22

Зеленський повідомив, що завтра, 19 листопада, будуть зустрічі в Туреччині: Україна готує активізацію перемовин і має напрацьовані рішення, які запропонує партнерам. Також триває робота, щоб відновити обміни й повернення полонених. 

09:27

Укренерго не виключає, що через російські удари відключення будуть всю зиму й, можливо, триваліші ніж зараз.

09:06

У ніч проти 18 листопада окупанти масовано атакували "шахедами" місто Городня Чернігівської області, унаслідок чого загинули дві людини – жінки 75 і 72 років. 

07:50

Неподалік від тимчасово окупованого Донецька атаковано дві теплоелектростанції, внаслідок чого знеструмлено "багато" населених пунктів, зупинилися котельні й фільтрувальні станції.

07:19

У ніч проти 18 листопада місто Дніпро було під атакою "шахедів". В місті виникли пожежі, два поїзди вирушили із затримкою 2,5 години.

06:44

Внаслідок ракетної атаки на Берестин на Харківщині у лікарні від важких поранень померла 17-річна дівчина. Ще дев'ять людей постраждали.

17.11.2025
23:00

Польська прокуратура розпочала розслідування інцидентів на залізниці країни.

Справа ведеться щодо "актів диверсій терористичного характеру" проти залізничної інфраструктури, здійснених на користь іноземної розвідки проти Польщі.

22:00

Новий законопроєкт дозволить Трампу на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, які продовжують купляти російські ресурси, заявив сенатор Грем.

21:00

Диверсія на польській залізниці є лише опосередкованою атакою на логістику, завдяки якій військові вантажі йдуть до України, розповів для тексту LIGA.net польський журналіст агенції РАР і дослідник польсько-українських відносин Даріуш Матерняк.

20:14

Інформація окупантів про захоплення лівого берега міста Куп’янськ Харківської області не відповідає дійсності. Про це повідомив десятий армійський корпус ЗСУ.

20:13

Помічник генсека НАТО Руге заявив, що в Альянсі немає згоди на збиття російських цілей над Україною, зауваживши, що союзники захищають себе й надають допомогу Києву.

