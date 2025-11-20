Трамп нібито схвалив новий "мирний план" з 28 пунктів, у Тернополі 26 загиблих через удар РФ – LIVE
Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України й розпочала повномасштабне вторгнення. Вже понад три роки Сили оборони дають відсіч ворогові, знищивши понад 1 млн росіян, купу техніки та зброї окупантів.
У ніч проти 20 листопада російське місто Рязань, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів держави-агресора, перебувало під атакою дронів.
NBC пише, що Трамп цього тижня схвалив 28-пунктний план мирного урегулювання російсько-української війни, який високопосадовці адміністрації приховано розробляли протягом останніх кількох тижнів у консультації з російським послом Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками.
Спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив колегам, що піде з посади в січні 2026 року.
У Тернополі зросла кількість загиблих через масовану атаку до 26 осіб, травмованих близько 100, зокрема 18 дітей. Ще шестеро осіб не виходять на зв'язок, серед них - троє дітей.
Буданов заявив, що десант спецпризначенців ГУР у Покровську виграв час для підходу основних підрозділів ЗСУ, після чого окупанти перестали казати, що це місто вже захоплено ними.
Зустріч спецпосланця глави США Віткоффа з президентом Зеленським була відкладена, зокрема, через незацікавленість президента України обговорювати новий мирний план Трампа, заявив співрозмовник Axios.
Україна представила США свої військові розробки, зокрема щодо безпілотників.
За даними співрозмовників Reuters, план США та Росії з врегулювання війни проти України може передбачати відмову Києва від окупованих територій та частини озброєння, а також скорочення ЗСУ.
Кирило Буданов заявив, що Україна очікує на вікно можливостей щодо завершення війни Росії проти України у лютому 2026 року.
Ексголова Укренерго назвав стратегії російських обстрілів української енергосистеми. За його словами, окупанти намагаються знищити електростанції та розділити східну й західну енергосистеми.
Зеленський повідомив, що Україна сподівається до кінця року відновити обміни полоненими з Росією.
"Апокаліпсису" з опаленням у тилових містах України взимку 2025-2026 року не буде. Водночас саме опалення може бути обмеженим – з нижчою температурою, заявив LIGA.net директор організації "Центр досліджень енергетики".
Росія вдарила по будинках у Тернополі ракетами Х-101, які були виготовлені у 2025 році. Запуски відбувалися з шести літаків Ту-95МС і чотирьох Ту-160МС.
Російський удар по Тернополю, через який загинуло більш ніж два десятки людей, обговорять під час засідання Радбезу ООН 20 листопада.
США, схоже, планують представити умови нового мирного плану Зеленському як доконаний факт, заявило видання Politico після спілкування з посадовцями адміністрації Трампа.
У Тернополі збільшилась кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв, зокрема трьох дітей.
Зеленський мав дзвінок з Туском: Україна та Польща згодні, що за диверсіями в останній стоїть Росія. Для підривної діяльності та пропаганди використовувався Telegram, а на УЗ впроваджено належні заходи для протидії такому саботажу.
Україні відомі імена понад 18 000 іноземців зі 128 країн та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати у складі Збройних сил РФ.
СБУ повідомила, що в Україні довічне ув’язнення заочно отримав гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, його визнали винним у колабораційній діяльності та воєнних злочинах. Про це повідомила Служба безпеки України.
У Польщі після диверсії на залізниці відбуваються затримання.
Росія обмежує українцям на тимчасово окупованих територіях доступ до українських і міжнародних джерел інформації. Під заборону потрапили телевізійне супутникове обладнання та SIM-карти без прив'язки до паспортних даних.
У ніч проти 19 листопада під час масованої російської атаки на Україну Румунія зафіксувала у своєму повітряному просторі безпілотник. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Згодом Міноборони Молдови також підтвердило проліт дрона над своєю територією.
Росія вдарила по енергетиках під час ремонтних робіт на Дніпропетровщині. Є постраждалі.
Міністр армії США Ден Дрісколл та начальник штабу генерал Ренді Джордж прибули з неоголошеним візитом до Києва для обговорення мирного процесу та співпраці у сфері БпЛА. Про це повідомила газета Politico з посиланням на двох неназваних співрозмовників.
Львів затягнуло густим димом після російської атаки, а на Івано-Франківщині постраждали три людини, серед яких двоє – діти.
Загалом уночі 19 листопада і зранку Росія запустила 48 ракет і понад 470 дронів: била по енергетиці і будинках.
Здебільшого під атакою були західні регіони України. Польща підіймала в небо бойову авіацію.
У Тернополі зруйновано багатоповерхівку унаслідок російських ударів. Дев'ять людей загинули, ще 22 - отримали поранення.
США та Росія обговорюють таємний план припинення російсько-української війни. Попередньо він складається з 28 пунктів.
Зранку 19 листопада Росія масовано атакує Україну ракетами. Гримлять вибухи у західних регіонах. Польща підняла у небо військову авіацію.
РФ атакувала у Харкові багатоповерхівку, автівки й Сільпо. В результаті атаки 32 людини постраждало.
Державний департамент США схвалив продаж Україні засобів підтримки систем протиповітряної оборони Patriot на $105 млн. Про це повідомило Агентство зі співробітництва у галузі безпеки та оборони Пентагону.
Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців, вербуючи їх для вчинення диверсій за кордоном. Про це йдеться в коментарі МЗС щодо повідомлень про причетність громадян України до диверсій на території Польщі.
Протягом місяця Іспанія виділить 615 млн євро на військову допомогу Україні. Про це на брифінгу із президентом Володимиром Зеленським повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
ЗСУ успішно вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах у Росії, повідомив Генштаб. Цілі та дата невідомі.
Посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що європейські союзники повинні зайняти "агресивніший" підхід до Москви та продовжити реалізацію планів щодо використання заморожених російських активів для фінансування воєнних зусиль України.
СБУ повідомила, що росіяни використали цивільних у Покровську Донецької області як "живий щит", до злочину причетні військові першого мотострілецького батальйону 506 мотострілецького полку.
Росіяни у Покровську застосовують іншу тактику, ніж у Бахмуті. Щоб протистояти ворогу, Україні потрібно більше дронів та інші технічні рішення, вважає керівник Нацгвардії.
Через неможливість прорвати оборону Покровська росіяни намагаються його обійти. Тим часом у Мирнограді українські військові знищили ворожу групу,
Очільник СБС Мадяр показав кадри, як Сили оборони вдарили по Зуївській та Старобешівській ТЕС під Донецьком. Знеструмлені 65% споживачів тимчасово окупованого регіону.
Зеленський повідомив, що завтра, 19 листопада, будуть зустрічі в Туреччині: Україна готує активізацію перемовин і має напрацьовані рішення, які запропонує партнерам. Також триває робота, щоб відновити обміни й повернення полонених.
Укренерго не виключає, що через російські удари відключення будуть всю зиму й, можливо, триваліші ніж зараз.
У ніч проти 18 листопада окупанти масовано атакували "шахедами" місто Городня Чернігівської області, унаслідок чого загинули дві людини – жінки 75 і 72 років.
Неподалік від тимчасово окупованого Донецька атаковано дві теплоелектростанції, внаслідок чого знеструмлено "багато" населених пунктів, зупинилися котельні й фільтрувальні станції.
У ніч проти 18 листопада місто Дніпро було під атакою "шахедів". В місті виникли пожежі, два поїзди вирушили із затримкою 2,5 години.
Внаслідок ракетної атаки на Берестин на Харківщині у лікарні від важких поранень померла 17-річна дівчина. Ще дев'ять людей постраждали.
Польська прокуратура розпочала розслідування інцидентів на залізниці країни.
Справа ведеться щодо "актів диверсій терористичного характеру" проти залізничної інфраструктури, здійснених на користь іноземної розвідки проти Польщі.
Новий законопроєкт дозволить Трампу на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, які продовжують купляти російські ресурси, заявив сенатор Грем.
Диверсія на польській залізниці є лише опосередкованою атакою на логістику, завдяки якій військові вантажі йдуть до України, розповів для тексту LIGA.net польський журналіст агенції РАР і дослідник польсько-українських відносин Даріуш Матерняк.
Інформація окупантів про захоплення лівого берега міста Куп’янськ Харківської області не відповідає дійсності. Про це повідомив десятий армійський корпус ЗСУ.
Помічник генсека НАТО Руге заявив, що в Альянсі немає згоди на збиття російських цілей над Україною, зауваживши, що союзники захищають себе й надають допомогу Києву.