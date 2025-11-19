Россия устроила массированную атаку на энергетику, в Тернополе прилет по дому – LIVE
Утром 24 февраля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала полномасштабное вторжение. Уже более трех лет Силы обороны дают отпор врагу, уничтожив более 1 млн россиян, кучу техники и оружия оккупантов.
В Тернополе увеличилась количество погибших в результате российской атаки 19 ноября – известно о 25 жертвах, в том числе троих детях.
Украине известны имена более 18 000 иностранцев из 128 стран и непризнанных территорий, которые воевали или продолжают воевать в составе Вооруженных сил РФ.
СБУ сообщила, что в Украине пожизненное заключение заочно получил гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, он признан виновным в коллаборационистской деятельности и военных преступлениях.
В Польше после диверсии на железной дороге происходят задержания.
Россия ограничивает украинцам на временно оккупированных территориях доступ к украинским и международным источникам информации. Под запрет попали спутниковое телевизионное оборудование и SIM-карты без привязки к паспортным данным.
В ночь на 19 ноября во время массированной российской атаки на Украину Румыния зафиксировала в своем воздушном пространстве беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Впоследствии Минобороны Молдовы также подтвердило пролет дрона над своей территорией.
Россия ударила по энергетиках во время ремонтных работ в Днепропетровской области. Есть пострадавшие.
Министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж прибыли с необъявленным визитом в Киев для обсуждения мирного процесса и сотрудничества в сфере БпЛА. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников.
Львов после российской атаки затянуло густым дымом, а в Ивано-Франковской области пострадали три человека, среди которых двое детей.
В целом в ночь на 19 ноября и утром Россия запустила 48 ракет и более 470 беспилотников: била по энергетике и домам.
В основном под ударом были западные регионы Украины. Польша подняла в небо боевую авиацию.
В Тернополе разрушен многоэтажный дом. в результате российских ударов. Девять человек погибли, еще 22 получили ранения.
США и Россия обсуждают секретный план прекращения российско-украинской войны. Предварительно он состоит из 28 пунктов.
Утром 19 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами. В западных регионах гремят взрывы. Польша подняла в небо военную авиацию.
РФ атаковала в Харькове многоэтажный дом, автомобили и супермаркет "Сильпо". В результате атаки пострадали 32 человека.
Государственный департамент США одобрил продажу Украине средств поддержки систем противовоздушной обороны Patriot на $105 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона.
Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев, вербуя их для совершения диверсий за границей. Об этом говорится в комментарии МИД по поводу сообщений о причастности граждан Украины к диверсиям на территории Польши.
В течение месяца Испания выделит 615 млн евро на военную помощь Украине. Об этом на брифинге с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.
ВСУ успешно ударили ракетами ATACMS по военным объектам в России, сообщил Генштаб. Цель и дата неизвестны.
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, что европейские союзники должны занять "более агрессивный" подход к Москве и продолжить реализацию планов использования замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.
СБУ сообщила, что россияне использовали гражданских в Покровске Донецкой области в качестве "живого щита", к преступлению причастны военные первого мотострелкового батальона 506-го мотострелкового полка.
Россияне в Покровске применяют иную тактику, чем в Бахмуте. Чтобы противостоять врагу, Украине нужно больше дронов и другие технические решения, считает глава Национальной гвардии.
Из-за невозможности прорвать оборону Покровска россияне пытаются его обойти. Тем временем в Мирнограде украинские военные уничтожили вражескую группу,
Глава СБС Мадяр показал кадры, как Сил обороны ударили по Зуевской и Старобешевской ТЭС под Донецком. Без электроэнергии остались 65% потребителей временно оккупированного региона.
Зеленский сообщил, что завтра, 19 ноября, состоятся встречи в Турции: Украина готовит активизацию переговоров и имеет наработанные решения, которые предложит партнерам. Также продолжается работа по возобновлению обмена и возвращения пленных.
Укрэнерго не исключает, что из-за российских ударов отключения будут продолжаться всю зиму и, возможно, будут продолжительнее, чем сейчас.
В ночь на 18 ноября оккупанты совершили массированную атаку "шахедами" на Городню Черниговской области, в результате чего погибли два человека – женщины 75 и 72 лет.
Недалеко от временно оккупированного Донецка атакованы две теплоэлектростанции, в результате чего без электричества остались "многие" населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.
В ночь на 18 ноября город Днепр находился под атакой "шахедов". В городе возникли пожары, два поезда отправились с задержкой на 2,5 часа.
Вследствие ракетной атаки на Берестин Харьковской области в больнице от тяжелых ранений умерла 17-летняя девушка. Еще девять человек пострадали.
Польская прокуратура начала расследование инцидентов на железных дорогах страны.
Дело ведется насчет "актов диверсий террористического характера" против железнодорожной инфраструктуры, совершенных в интересах иностранной разведки против Польши.
Новый законопроект позволит Трампу по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, которые продолжают покупать российские ресурсы, заявил сенатор Грэм.
Диверсия на польской железной дороге является лишь опосредованной атакой на логистику, посредством которой военные грузы идут в Украину, рассказал для текста LIGA.net польский журналист агентства РАР и исследователь польско-украинских отношений Дариуш Матерняк.
Информация оккупантов о захвате левого берега города Купянск Харьковской области не соответствует действительности. Об этом сообщил десятый армейский корпус ВСУ.
Помощник генсека НАТО Руге заявил, что в Альянсе нет согласия на сбитие российских целей над Украиной, отметив, что союзники защищают себя и оказывают помощь Киеву.
Еврокомиссар Кубилюс предложил после окончания войны РФ разместить в Литве украинский батальон.
Украинские операторы беспилотников "значительно увеличили" количество поражений наземных роботизированных комплексов россиян, на которых захватчики пытаются переключить обеспечение своих сил. Об этом LIGA.net заявил военнослужащий 413-го полка «Рейд» и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский, комментируя видео с ударом по одному из таких роботов.
Украина в рамках нового соглашения с Францией получит восемь систем противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сегодня на брифинге в Париже сообщил президент Владимир Зеленский.
В результате ночной атаки беспилотников на территорию Украины в районе города Измаил Одесской области на судне, груженном сжиженным нефтяным газом, возник пожар. Учитывая близость к границе Румынии и характер груза, местные власти оперативно провели первую оценку потенциальных рисков и ввели превентивную эвакуацию.
Россия пытается зайти в Константиновку и обстреливает КАБами. Там еще тысячи мирных жителей. Из-за обстрелов города становится невозможной эвакуация.
Сибига привел две цифры тем, кто говорит о якобы невиновности "обычных россиян" в войне.
В Третьем Рейхе примерно 800 000 из 80 млн немцев были арестованы за неповиновение и протесты против войны, тогда как в современной России только около 20 000 из 145 млн были арестованы за несогласие и антивоенную позицию.
В городе Винники Львовской области полиция начала уголовные производства по факту конфликта между соседями. Ветеран "Азова" утверждает, что его и его жену якобы избили на пороге квартиры "из-за использования костылей", что якобы мешает соседям.
Президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон подписали соглашение в области оборонного сотрудничества. Оно предполагает закупку Киевом в будущем до 100 истребителей Rafale, средств ПВО и дронов.
Некоторые беспилотники, которыми Польша подверглась атаке 10 сентября, могли "содержать взрывчатку". Россияне даже так называемые ловушки для перегрузки систем ПВО оснащают взрывчаткой.
Зеленский прилетел к Макрону во Францию. Reuters анонсировало, что могут быть заключены соглашения о ПВО и военных самолетах для Украины.
Из Великобритании планируют возвращать беженцев, когда дома станет безопаснее. В стране анонсируют изменения в миграционной политике.
В ночь на 17 ноября Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, в результате чего вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры.
Украина столкнулась с беспрецедентным жилищным кризисом. В стране разрушено или повреждено более 236 000 зданий, еще около 10% жилого фонда были в той или иной степени повреждены или стали непригодными для проживания. Почти четверть довоенного населения страны было вынуждено покинуть свои дома.
Президент Дональд Трамп заявил о подготовке нового законопроекта о введении жестких санкций против любой страны, ведущей бизнес с РФ. В список может быть добавлен Иран.
В ночь на 17 ноября Российские войска нанесли два ракетных удара по городу Балаклея Харьковской области. В результате атаки повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили, есть погибшие и раненые.
Украинские защитники локализовали ситуацию после попытки российского десанта в Новопавловке Днепропетровской области, заявила 59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем.