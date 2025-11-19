Утром 24 февраля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала полномасштабное вторжение. Уже более трех лет Силы обороны дают отпор врагу, уничтожив более 1 млн россиян, кучу техники и оружия оккупантов.

19.11.2025
15:39

В Тернополе увеличилась количество погибших в результате российской атаки 19 ноября – известно о 25 жертвах, в том числе троих детях.

14:23

Украине известны имена более 18 000 иностранцев из 128 стран и непризнанных территорий, которые воевали или продолжают воевать в составе Вооруженных сил РФ.

14:23

СБУ сообщила, что в Украине пожизненное заключение заочно получил гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, он признан виновным в коллаборационистской деятельности и военных преступлениях. 

13:39

В Польше после диверсии на железной дороге происходят задержания.

13:19

Россия ограничивает украинцам на временно оккупированных территориях доступ к украинским и международным источникам информации. Под запрет попали спутниковое телевизионное оборудование и SIM-карты без привязки к паспортным данным.

11:35

В ночь на 19 ноября во время массированной российской атаки на Украину Румыния зафиксировала в своем воздушном пространстве беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Впоследствии Минобороны Молдовы также подтвердило пролет дрона над своей территорией.

11:20

Россия ударила по энергетиках во время ремонтных работ в Днепропетровской области. Есть пострадавшие.

10:42

Министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж прибыли с необъявленным визитом в Киев для обсуждения мирного процесса и сотрудничества в сфере БпЛА. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников.

10:06

Львов после российской атаки затянуло густым дымом, а в Ивано-Франковской области пострадали три человека, среди которых двое детей.

Россия устроила массированную атаку на энергетику, в Тернополе прилет по дому – LIVE
Последствия во Львове (Фото: Telegram /andriysadovyi)
10:02

В целом в ночь на 19 ноября и утром Россия запустила 48 ракет и более 470 беспилотников: била по энергетике и домам.

В основном под ударом были западные регионы Украины. Польша подняла в небо боевую авиацию.

09:59

В Тернополе разрушен многоэтажный дом. в результате российских ударов. Девять человек погибли, еще 22 получили ранения.

Россия устроила массированную атаку на энергетику, в Тернополе прилет по дому – LIVE
09:40

США и Россия обсуждают секретный план прекращения российско-украинской войны. Предварительно он состоит из 28 пунктов.

07:41

Утром 19 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами. В западных регионах гремят взрывы. Польша подняла в небо военную авиацию.

07:17

РФ атаковала в Харькове многоэтажный дом, автомобили и супермаркет "Сильпо". В результате атаки пострадали 32 человека.

18.11.2025
23:59

Государственный департамент США одобрил продажу Украине средств поддержки систем противовоздушной обороны Patriot на $105 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона.

23:13

Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев, вербуя их для совершения диверсий за границей. Об этом говорится в комментарии МИД по поводу сообщений о причастности граждан Украины к диверсиям на территории Польши.

20:19

В течение месяца Испания выделит 615 млн евро на военную помощь Украине. Об этом на брифинге с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

18:39

ВСУ успешно ударили ракетами ATACMS по военным объектам в России, сообщил Генштаб. Цель и дата неизвестны.

17:27

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, что европейские союзники должны занять "более агрессивный" подход к Москве и продолжить реализацию планов использования замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.

16:35

СБУ сообщила, что россияне использовали гражданских в Покровске Донецкой области в качестве "живого щита", к преступлению причастны военные первого мотострелкового батальона 506-го мотострелкового полка.

16:35

Россияне в Покровске применяют иную тактику, чем в Бахмуте. Чтобы противостоять врагу, Украине нужно больше дронов и другие технические решения, считает глава Национальной гвардии.

14:28

Из-за невозможности прорвать оборону Покровска россияне пытаются его обойти. Тем временем в Мирнограде украинские военные уничтожили вражескую группу,

14:25

Глава СБС Мадяр показал кадры, как Сил обороны ударили по Зуевской и Старобешевской ТЭС под Донецком. Без электроэнергии остались 65% потребителей временно оккупированного региона.

10:22

Зеленский сообщил, что завтра, 19 ноября, состоятся встречи в Турции: Украина готовит активизацию переговоров и имеет наработанные решения, которые предложит партнерам. Также продолжается работа по возобновлению обмена и возвращения пленных.

09:27

Укрэнерго не исключает, что из-за российских ударов отключения будут продолжаться всю зиму и, возможно, будут продолжительнее, чем сейчас.

09:06

В ночь на 18 ноября оккупанты совершили массированную атаку "шахедами" на Городню Черниговской области, в результате чего погибли два человека – женщины 75 и 72 лет.

Россия устроила массированную атаку на энергетику, в Тернополе прилет по дому – LIVE
07:50

Недалеко от временно оккупированного Донецка атакованы две теплоэлектростанции, в результате чего без электричества остались "многие" населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.

07:19

В ночь на 18 ноября город Днепр находился под атакой "шахедов". В городе возникли пожары, два поезда отправились с задержкой на 2,5 часа.

06:44

Вследствие ракетной атаки на Берестин Харьковской области в больнице от тяжелых ранений умерла 17-летняя девушка. Еще девять человек пострадали.

17.11.2025
23:00

Польская прокуратура начала расследование инцидентов на железных дорогах страны.

Дело ведется насчет "актов диверсий террористического характера" против железнодорожной инфраструктуры, совершенных в интересах иностранной разведки против Польши.

22:00

Новый законопроект позволит Трампу по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, которые продолжают покупать российские ресурсы, заявил сенатор Грэм.

21:00

Диверсия на польской железной дороге является лишь опосредованной атакой на логистику, посредством которой военные грузы идут в Украину, рассказал для текста LIGA.net польский журналист агентства РАР и исследователь польско-украинских отношений Дариуш Матерняк.

20:14

Информация оккупантов о захвате левого берега города Купянск Харьковской области не соответствует действительности. Об этом сообщил десятый армейский корпус ВСУ.

20:13

Помощник генсека НАТО Руге заявил, что в Альянсе нет согласия на сбитие российских целей над Украиной, отметив, что союзники защищают себя и оказывают помощь Киеву.

19:32

Еврокомиссар Кубилюс предложил после окончания войны РФ разместить в Литве украинский батальон.

18:30

Украинские операторы беспилотников "значительно увеличили" количество поражений наземных роботизированных комплексов россиян, на которых захватчики пытаются переключить обеспечение своих сил. Об этом LIGA.net заявил военнослужащий 413-го полка «Рейд» и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский, комментируя видео с ударом по одному из таких роботов.

15:14

Украина в рамках нового соглашения с Францией получит восемь систем противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сегодня на брифинге в Париже сообщил президент Владимир Зеленский.

13:53

В результате ночной атаки беспилотников на территорию Украины в районе города Измаил Одесской области на судне, груженном сжиженным нефтяным газом, возник пожар. Учитывая близость к границе Румынии и характер груза, местные власти оперативно провели первую оценку потенциальных рисков и ввели превентивную эвакуацию.

13:49

Россия пытается зайти в Константиновку и обстреливает КАБами. Там еще тысячи мирных жителей. Из-за обстрелов города становится невозможной эвакуация.

12:57

Сибига привел две цифры тем, кто говорит о якобы невиновности "обычных россиян" в войне.

В Третьем Рейхе примерно 800 000 из 80 млн немцев были арестованы за неповиновение и протесты против войны, тогда как в современной России только около 20 000 из 145 млн были арестованы за несогласие и антивоенную позицию.

12:51

В городе Винники Львовской области полиция начала уголовные производства по факту конфликта между соседями. Ветеран "Азова" утверждает, что его и его жену якобы избили на пороге квартиры "из-за использования костылей", что якобы мешает соседям.

12:47

Президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон подписали соглашение в области оборонного сотрудничества. Оно предполагает закупку Киевом в будущем до 100 истребителей Rafale, средств ПВО и дронов.

12:21

Некоторые беспилотники, которыми Польша подверглась атаке 10 сентября, могли "содержать взрывчатку". Россияне даже так называемые ловушки для перегрузки систем ПВО оснащают взрывчаткой.

11:51

Зеленский прилетел к Макрону во Францию. Reuters анонсировало, что могут быть заключены соглашения о ПВО и военных самолетах для Украины.

10:46

Из Великобритании планируют возвращать беженцев, когда дома станет безопаснее. В стране анонсируют изменения в миграционной политике.

08:50

В ночь на 17 ноября Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, в результате чего вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры.

08:21

Украина столкнулась с беспрецедентным жилищным кризисом. В стране разрушено или повреждено более 236 000 зданий, еще около 10% жилого фонда были в той или иной степени повреждены или стали непригодными для проживания. Почти четверть довоенного населения страны было вынуждено покинуть свои дома.

07:10

Президент Дональд Трамп заявил о подготовке нового законопроекта о введении жестких санкций против любой страны, ведущей бизнес с РФ. В список может быть добавлен Иран.

06:57

В ночь на 17 ноября Российские войска нанесли два ракетных удара по городу Балаклея Харьковской области. В результате атаки повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили, есть погибшие и раненые.

16.11.2025
23:59

Украинские защитники локализовали ситуацию после попытки российского десанта в Новопавловке Днепропетровской области, заявила 59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем.

войнахроника