РФ влаштувала масовану ракетно-дронову атаку на енергетику, у Тернополі прильот по будинку – LIVE
Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України й розпочала повномасштабне вторгнення. Вже понад три роки Сили оборони дають відсіч ворогові, знищивши понад 1 млн росіян, купу техніки та зброї окупантів.
Росія вдарила по будинках у Тернополі ракетами Х-101, які були виготовлені у 2025 році. Запуски відбувалися з шести літаків Ту-95МС та чотирьох Ту-160МС.
Російський удар по Тернополю, через який загинуло більш ніж два десятки людей, обговорять під час засідання Радбезу ООН 20 листопада.
США, схоже, планують представити умови нового мирного плану Зеленському як доконаний факт, заявило видання Politico після спілкування з посадовцями адміністрації Трампа.
У Тернополі збільшилась кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв, зокрема трьох дітей.
Зеленський мав дзвінок з Туском: Україна та Польща згодні, що за диверсіями в останній стоїть Росія. Для підривної діяльності та пропаганди використовувався Telegram, а на УЗ впроваджено належні заходи для протидії такому саботажу.
Україні відомі імена понад 18 000 іноземців зі 128 країн та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати у складі Збройних сил РФ.
СБУ повідомила, що в Україні довічне ув’язнення заочно отримав гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, його визнали винним у колабораційній діяльності та воєнних злочинах. Про це повідомила Служба безпеки України.
У Польщі після диверсії на залізниці відбуваються затримання.
Росія обмежує українцям на тимчасово окупованих територіях доступ до українських і міжнародних джерел інформації. Під заборону потрапили телевізійне супутникове обладнання та SIM-карти без прив'язки до паспортних даних.
У ніч проти 19 листопада під час масованої російської атаки на Україну Румунія зафіксувала у своєму повітряному просторі безпілотник. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Згодом Міноборони Молдови також підтвердило проліт дрона над своєю територією.
Росія вдарила по енергетиках під час ремонтних робіт на Дніпропетровщині. Є постраждалі.
Міністр армії США Ден Дрісколл та начальник штабу генерал Ренді Джордж прибули з неоголошеним візитом до Києва для обговорення мирного процесу та співпраці у сфері БпЛА. Про це повідомила газета Politico з посиланням на двох неназваних співрозмовників.
Львів затягнуло густим димом після російської атаки, а на Івано-Франківщині постраждали три людини, серед яких двоє – діти.
Загалом уночі 19 листопада і зранку Росія запустила 48 ракет і понад 470 дронів: била по енергетиці і будинках.
Здебільшого під атакою були західні регіони України. Польща підіймала в небо бойову авіацію.
У Тернополі зруйновано багатоповерхівку унаслідок російських ударів. Дев'ять людей загинули, ще 22 - отримали поранення.
США та Росія обговорюють таємний план припинення російсько-української війни. Попередньо він складається з 28 пунктів.
Зранку 19 листопада Росія масовано атакує Україну ракетами. Гримлять вибухи у західних регіонах. Польща підняла у небо військову авіацію.
РФ атакувала у Харкові багатоповерхівку, автівки й Сільпо. В результаті атаки 32 людини постраждало.
Державний департамент США схвалив продаж Україні засобів підтримки систем протиповітряної оборони Patriot на $105 млн. Про це повідомило Агентство зі співробітництва у галузі безпеки та оборони Пентагону.
Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців, вербуючи їх для вчинення диверсій за кордоном. Про це йдеться в коментарі МЗС щодо повідомлень про причетність громадян України до диверсій на території Польщі.
Протягом місяця Іспанія виділить 615 млн євро на військову допомогу Україні. Про це на брифінгу із президентом Володимиром Зеленським повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
ЗСУ успішно вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах у Росії, повідомив Генштаб. Цілі та дата невідомі.
Посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що європейські союзники повинні зайняти "агресивніший" підхід до Москви та продовжити реалізацію планів щодо використання заморожених російських активів для фінансування воєнних зусиль України.
СБУ повідомила, що росіяни використали цивільних у Покровську Донецької області як "живий щит", до злочину причетні військові першого мотострілецького батальйону 506 мотострілецького полку.
Росіяни у Покровську застосовують іншу тактику, ніж у Бахмуті. Щоб протистояти ворогу, Україні потрібно більше дронів та інші технічні рішення, вважає керівник Нацгвардії.
Через неможливість прорвати оборону Покровська росіяни намагаються його обійти. Тим часом у Мирнограді українські військові знищили ворожу групу,
Очільник СБС Мадяр показав кадри, як Сили оборони вдарили по Зуївській та Старобешівській ТЕС під Донецьком. Знеструмлені 65% споживачів тимчасово окупованого регіону.
Зеленський повідомив, що завтра, 19 листопада, будуть зустрічі в Туреччині: Україна готує активізацію перемовин і має напрацьовані рішення, які запропонує партнерам. Також триває робота, щоб відновити обміни й повернення полонених.
Укренерго не виключає, що через російські удари відключення будуть всю зиму й, можливо, триваліші ніж зараз.
У ніч проти 18 листопада окупанти масовано атакували "шахедами" місто Городня Чернігівської області, унаслідок чого загинули дві людини – жінки 75 і 72 років.
Неподалік від тимчасово окупованого Донецька атаковано дві теплоелектростанції, внаслідок чого знеструмлено "багато" населених пунктів, зупинилися котельні й фільтрувальні станції.
У ніч проти 18 листопада місто Дніпро було під атакою "шахедів". В місті виникли пожежі, два поїзди вирушили із затримкою 2,5 години.
Внаслідок ракетної атаки на Берестин на Харківщині у лікарні від важких поранень померла 17-річна дівчина. Ще дев'ять людей постраждали.
Польська прокуратура розпочала розслідування інцидентів на залізниці країни.
Справа ведеться щодо "актів диверсій терористичного характеру" проти залізничної інфраструктури, здійснених на користь іноземної розвідки проти Польщі.
Новий законопроєкт дозволить Трампу на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, які продовжують купляти російські ресурси, заявив сенатор Грем.
Диверсія на польській залізниці є лише опосередкованою атакою на логістику, завдяки якій військові вантажі йдуть до України, розповів для тексту LIGA.net польський журналіст агенції РАР і дослідник польсько-українських відносин Даріуш Матерняк.
Інформація окупантів про захоплення лівого берега міста Куп’янськ Харківської області не відповідає дійсності. Про це повідомив десятий армійський корпус ЗСУ.
Помічник генсека НАТО Руге заявив, що в Альянсі немає згоди на збиття російських цілей над Україною, зауваживши, що союзники захищають себе й надають допомогу Києву.
Єврокомісар Кубілюс запропонував після завершення війни РФ розмістити у Литві український батальйон.
Українські оператори дронів "значно збільшили" кількість уражень наземних роботизованих комплексів росіян, на яких загарбники намагаються перенаправити забезпечення своїх сил. Про це LIGA.net заявив військовослужбовець 413-го полку "Рейд" та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський, коментуючи відео з ударом по одному з таких роботів.
Україна в межах нової угоди з Францією отримає вісім систем протиповітряної оборони SAMP/T. Про це на брифінгу в Парижі повідомив президент Володимир Зеленський.
Внаслідок нічної атаки дронів на територію України в районі міста Ізмаїл Одеської області спалахнула пожежа на судні, завантаженому зрідженим нафтовим газом. Через близькість до кордону Румунії та характер вантажу місцева влада оперативно провела першу оцінку потенційних ризиків та запровадила запобіжну евакуацію.
Росія намагається зайти у Костянтинівку і закидає КАБами. Там ще тисячі цивільних. Через обстріли міста стає неможливою евакуація.
Сибіга навів дві цифри тим, хто каже про нібито невинуватість "пересічних росіян" у війні.
За часів Третього Рейху приблизно 800 000 із 80 млн німців були заарештовані за непокору та протести проти війни, тоді як у сучасній Росії лише приблизно 20 000 зі 145 млн були заарештовані за незгоду та антивоєнну позицію.
У місті Винники Львівської області поліція розпочала кримінальні провадження за фактом конфлікту між сусідами. Ветеран "Азову" стверджує, що його та дружину нібито побили на порозі квартири "через користування милицею", що нібито заважає сусідам.
Президент Володимир Зеленський та його французький колега Емманюель Макрон підписали угоду у сфері оборонного співробітництва. Вона передбачає закупівлю Києвом у майбутньому до 100 винищувачів Rafale, засобів ППО та дронів.
Деякі дрони, якими була атакована Польща 10 вересня, могли "містити вибухівку". Росіяни навіть так звані пастки для перевантаження систем ППО оснащують вибухівкою.
Зеленський прилетів до Макрона у Францію. Reuters анонсувало, що можуть бути укладені угоди щодо ППО та військових літаків для України.
З Великої Британії планують повертати біженців, коли вдома стане безпечніше. В країні анонсують зміни в міграційній політиці.