Россияне ударили по Запорожью и Одессе, известны все 28 пунктов "мирного" плана – LIVE

Нардеп из СН заявил LIGA.net, что на закрытой встрече с фракцией Зеленский заявил, что вернется к кадровым вопросам после окончания двух критических недель международных переговоров.

Собеседник добавил: президент намекнул депутатам, что Ермак – "его глава ОП, а не фракции".