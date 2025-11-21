Россияне ударили по Запорожью и Одессе, известны все 28 пунктов "мирного" плана – LIVE
Утром 24 февраля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала полномасштабное вторжение. Уже более трех лет Силы обороны дают отпор врагу, уничтожив более 1 млн россиян, кучу техники и оружия оккупантов.
Медиа раскрыли все 28 пунктов "мирного плана" Трампа для Украины и России.
Он предусматривает выход ВСУ из Донбасса, сокращение армии до 600 000, обязательства отказаться от стремлений вступить в НАТО и другие уступки со стороны Украины.
План Трампа предполагает создание демилитаризованной зоны, отсутствие войск НАТО в Украине и сокращение ВСУ до 600 000..
В ночь на 21 ноября россияне атаковали ударными беспилотниками Одессу, в результате чего пострадали пять человек, среди них ребенок.
"Мирный план" Трамп для Украины включает гарантии безопасности по образцу пятой статьи НАТО, которые обязывают США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все трансатлантическое сообщество.
Нардеп из СН заявил LIGA.net, что на закрытой встрече с фракцией Зеленский заявил, что вернется к кадровым вопросам после окончания двух критических недель международных переговоров.
Собеседник добавил: президент намекнул депутатам, что Ермак – "его глава ОП, а не фракции".
Зеленский заявил, что над новым американским мирным планом будут работать не только Украина и США, но и европейские и другие партнеры.
Генштаб ВСУ опроверг заявления российского руководства о якобы захвате Купянска и Ямполя в Харьковской и Донецкой областях после доклада Герасимова Путину.
Вечером 20 ноября россияне ударили по Запорожью, из-за чего есть погибшие и раненые.
Пресс-секретарь Белого дома отрицает, что новый план США предусматривает значительные уступки от Украины, и не требует много от России, и отметила, что переговоры ведутся с обеими сторонами.
Полное заявление Литвитт читайте здесь.
Вечером 20 ноября стало известно, что количество погибших из-за российского удара по Тернополю увеличилась до 28 человек.
Президент Зеленский заявил, что во время переговоров с США обсуждался и этот обстрел – Вашингтон получил данные об иностранных компонентах в российских ракетах.
Временно поверенная США в Украине заявила о "чрезвычайно конструктивные переговоры" с Зеленским.
Сенатор США Грэм, продвигающий поддержанный Трампом законопроект о новых ограничениях против РФ, выступил за "достойное и справедливое" завершение российско-украинской войны благодаря переговорам с участием Киева и Европы.
Новый план по урегулирование войны России против Украины, якобы разработанный Соединенными Штатами с РФ, предусматривает снятие санкций с государства-агрессора и прекращение расследования военных преступлений. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В четверг, 20 ноября, Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении 10 лиц, ответственных за серьезные нарушения или злоупотребления правами человека и репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции в России.
Зеленский официально получил от США проект мирного плана - Киев и Вашингтон согласились работать над пунктами документа для "достойного окончания" войны РФ против Украины.
Секретарь СНБО Умеров приехал из заграничной командировки, которая происходила на фоне "Миндичгейта" и слухов о том, что чиновник отказывается возвращаться в Украину.
В Брюсселе решили, что лучшим способом противодействовать "капитулянтским" мирным планам насчет Украины является давление на финансы России. Об этом, как сообщается в тексте LIGA.net, заявили министры иностранных дел Швеции и Литвы во время встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
Журналистка Юлия Кириенко обвинила народного депутата от Слуги народа Александра Федиенко в том, что он опубликовал видео с выставки производителей средств радиоэлектронной борьбы, после чего Россия нанесла массированный удар по Тернополю. Депутат заявил, что ничего секретного не публиковал и имел разрешение на съемку.
Силы обороны поразили Рязанский и Ильский НПЗ, а также ударили по скоплению российских солдат в Донецкой области.
СБУ объявила о подозрении пяти ставленникам Кремля на оккупированных территориях, которые в 2022 году незаконно депортировали в РФ 367 детей из Украины.
Влада подтвердила, что из-за российского обстрела 19 ноября Украина была вынуждена уменьшать мощность атомной генерации. По состоянию на 20 ноября две атомные электростанции Украины – Пивденноукраинская и Хмельницкая – работают на номинальной мощности, а Ровенская – на пониженной.
Назначенный посол России в Кишиневе Олег Озеров 20 ноября прибыл в Министерство иностранных дел Молдовы, где ему выразили протест в связи с пролетом беспилотника над территорией страны.
"Мирный" план, разработанный совместно Соединенными Штатами и Россией, предусматривает сокращение численности украинских войск до 40% от нынешнего уровня. Об этом сообщила газета The Economist.
20 ноября в Украину вернули 1000 тел, которые, по утверждению россиян, принадлежат украинским защитникам.
Разведка установила данные 10 учителей, которые переехали из России на временно оккупированные территории для "идеологического перевоспитания" украинских детей.
В Европе прокомментировали "мирный план" Трампа об окончании войны РФ против Украины. Кая Каллас подчеркнула, что его должны согласовать Украина и ЕС, и отметила, что условия не предусматривают уступок со стороны РФ.
Польша присоединилась к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. До конца года выделит $100 млн. Об этом объявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Российские войска могли применить по Мирнограду Донецкой области 3000-килограммовую управляемую авиабомбу.
"Россияне продолжают стирать с лица земли Мирноград. На видео – момент прилета КАБа по руинам города. Вероятно, это был КАБ-3000 – один из самых мощных разновидностей конвенционного оружия в арсенале захватчиков", – сообщили ВМС.
В Тернополе продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после массированной атаки в ночь на 19 ноября. Погибли 26 человек, местонахождение 22 граждан неизвестно.
ВСП начала проверку информации из соцсетей о том, что курсантов Житомирского военного института якобы заставили выстроиться в военной форме, а за отказ они получили выговоры. В вузе утверждают, что это искаженная информация.
В Курской области свыше 16 000 абонентов остались без света в результате якобы атаки на электроподстанции в нескольких районах.
План США предусматривает, что Россия будет платить "аренду" за контроль над Донбассом, пишет The Telegraph. Такая схема, вероятно, позволит избежать необходимости проведения референдума в Украине.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для завершения российско-украинской войны обеим странам придется пойти на "сложные" уступки.
Вечером 19 ноября и в ночь на 20-е Россия атаковала Днепр и область, попав по гражданским объектам и убив животных на ферме.
Трое мужчин получили ранения, один в тяжелом состоянии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал оснастить украинскую армию дальнобойными системами вооружения, однако уклончиво ответил относительно крылатых ракет Taurus.
В ночь на 20 ноября российский город Рязань, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов государства-агрессора, находился под атакой дронов.
NBC пишет, что Трамп на этой неделе одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования российско-украинской войны, который чиновники администрации скрыто разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.
Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил коллегам, что уйдет с должности в январе 2026 года.
В Тернополе возросло число погибших из-за массированной атаки до 26 человек, около 100 получили ранения, в том числе 18 детей. Еще шестеро человек не выходят на связь, среди них - трое детей.
Буданов заявил, что десант спецназовцев ГУР в Покровске выиграл время для подхода основных подразделений ВСУ, после чего оккупанты перестали говорить, что этот город уже захвачен ими.
Встреча спецпосланника главы США Уиткоффа с президентом Зеленским была отложена, в частности, из-за незаинтересованности президента Украины обсуждать новый мирный план Трампа, заявил собеседник Axios.
Украина представила США свои военные разработки, в частности, по поводу беспилотников.
По данным источников Reuters, план США и России по урегулированию войны против Украины может предусматривать отказ Киева от оккупированных территорий и части вооружений, а также сокращение ВСУ.
Кирилл Буданов заявил, что Украина ожидает окна возможностей относительно завершения войны России против Украины в феврале 2026 года.
Бывший глава Укрэнерго назвал стратегии российских обстрелов украинской энергосистемы. По его словам, оккупанты пытаются уничтожить электростанции и разделить восточную и западную энергосистемы.
Зеленский сообщил, что Украина надеется до конца года возобновить обмены пленными с Россией.
"Апокалипсиса" с отоплением в тыловых городах Украины зимой 2025-2026 года не будет. В то же время само отопление может быть ограниченным – с более низкой температурой, заявил LIGA.net директор организации "Центр исследований энергетики".
Россия ударила по жилым домам в Тернополе ракетами Х-101, которые были изготовлены в 2025 году. Запуски производились с шести самолетов Ту-95МС и четырех Ту-160МС.
Российский удар по Тернополю, из-за которого погибло более двух десятков человек, обсудят во время заседания Совбеза ООН 20 ноября.
США, похоже, планируют представить условия нового мирного плана Зеленскому как свершившийся факт, заявило издание Politico после общения с чиновниками администрации Трампа.